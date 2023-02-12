Киченок не реализовала матчбол и проиграла в финале турнира в Австрии

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анной-Леной Фридзам (Германия) проиграла в финале парного турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия).

В финале соревнований украинско-немецкий тандем уступил Нателе Дзаламидзе и Виктории Кузьмовой в трех сетах за 1 час и 47 минут.

WTA 250 Линц. Пары. Хард в помещении. Финал

Натела Дзаламидзе (Грузия) / Виктория Кузьмова (Словакия) – Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 7:5, [12:10]

На супер тай-брейке Киченок и Фридзам имели матчбол и счет 8:6 в свою пользу, но не смогли дожать соперниц.

Для Надежды этот трофей мог стать девятым парным титулом на уровне турниров WTA. Также на ее счету 24 победы на соревнованиях под эгидой ITF.