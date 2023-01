ОФИЦИАЛЬНО. Лион усилился шведским нападающим, игравшим в Нидерландах

Шведский нападающий Амир Сарр перешел из нидерландского клуба «Херенвен» в французский «Лион».

21-летний форвард подписал контракт с французским клубом «Лион» до июня 2027 года.

В текущем сезоне швед сыграл 20 матчей и забил 5 голов за «Херенвен».

