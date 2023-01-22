Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 января.

1А. Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали

Девятая и десятая команды чемпионата Англии третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате

1Б. Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?

Аналитический порталы SofaScore и WhoScored выставили украинцу оценку

1В. «Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем

Фанатам «синих» пришлась по душе игра украинца

1Г. ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

2А. Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»

Наставник похвалил игрока

2Б. «Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика

Гари Невилл впечатлен действиями украинца

3А. Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета

Когда уволят Лэмпарда?

3Б. Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом

«Ириски» проиграли в гостях со счетом 0:2

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом

Орест Лебеденко продолжит карьеру в «Депортиво»

5А. Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию

Украинец уверенно провел бой и нокаутировал соперника в конце первого раунда

5Б. Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде

Вечером 21 января состоялось большое шоу бокса в Манчестере

6. Всего одно поражение в 20 матчах. Прометей обыграл команду украинца в ЛЭБЛ

Украинская команда выиграла у «Раплы»

7. Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловании

Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю

8А. Костюк и Русе отыграли матчбол и уничтожили соперниц в третьем сете

Украинская спортсменка вышла в третий раунд парного турнира Aus Open 2023

8Б. Надежда Киченок во 2-м раунде выбыла из парного разряда Australian Open

Украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступила японкам

9А. Универсиада. Украина завоевала первую золотую медаль

Золото завоевал сноубордист Михаил Харук

9Б. Стеблина остановилась за шаг до пьедестала в масс-старте на Универсиаде

Состоялись завершающие гонки Всемирной Зимней Универсиады

9Б. Бронзовый дубль. Украинские фристайлисты стартовали на этапе Кубка мира

Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский успешно выступили в первый день соревнований в Канаде

10А. Днепр-1 победил Пюник в спарринге

Команда Александра Кучера одержала победу над армянским клубом

10Б. Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву

Луганская команда уступила болгарскому коллективу со счетом 0:1

10В. Гладкий забил пяткой. Черноморец расписал мировую со Спартаком

Одесский клуб сыграл вничью с болгарской командой