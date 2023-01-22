Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Другие новости
22 января 2023, 06:45 |
198
0

Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери

Главные новости за 21 января на Sport.ua

22 января 2023, 06:45 |
198
0
Огненный дебют Мудрика, провал Миколенко, нокаут Потери
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 января.

1А. Появление Мудрика – главное событие. Ливерпуль и Челси голов не забивали
Девятая и десятая команды чемпионата Англии третий раз подряд сыграли вничью в чемпионате

1Б. Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Аналитический порталы SofaScore и WhoScored выставили украинцу оценку

1В. «Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Фанатам «синих» пришлась по душе игра украинца

1Г. ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

2А. Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Наставник похвалил игрока

2Б. «Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Гари Невилл впечатлен действиями украинца

3А. Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета
Когда уволят Лэмпарда?

3Б. Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом
«Ириски» проиграли в гостях со счетом 0:2

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
Орест Лебеденко продолжит карьеру в «Депортиво»

5А. Есть нокаут! Украинец Потеря в UFC отправил знаменитого ветерана на пенсию
Украинец уверенно провел бой и нокаутировал соперника в конце первого раунда

5Б. Большой апсет. Лиам Смит нокаутировал Криса Юбенка в 4-м раунде
Вечером 21 января состоялось большое шоу бокса в Манчестере

6. Всего одно поражение в 20 матчах. Прометей обыграл команду украинца в ЛЭБЛ
Украинская команда выиграла у «Раплы»

7. Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловании
Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю

8А. Костюк и Русе отыграли матчбол и уничтожили соперниц в третьем сете
Украинская спортсменка вышла в третий раунд парного турнира Aus Open 2023

8Б. Надежда Киченок во 2-м раунде выбыла из парного разряда Australian Open
Украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступила японкам

9А. Универсиада. Украина завоевала первую золотую медаль
Золото завоевал сноубордист Михаил Харук

9Б. Стеблина остановилась за шаг до пьедестала в масс-старте на Универсиаде
Состоялись завершающие гонки Всемирной Зимней Универсиады

9Б. Бронзовый дубль. Украинские фристайлисты стартовали на этапе Кубка мира
Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский успешно выступили в первый день соревнований в Канаде

10А. Днепр-1 победил Пюник в спарринге
Команда Александра Кучера одержала победу над армянским клубом

10Б. Неудачное начало года. Заря минимально проиграла Локомотиву
Луганская команда уступила болгарскому коллективу со счетом 0:1

10В. Гладкий забил пяткой. Черноморец расписал мировую со Спартаком
Одесский клуб сыграл вничью с болгарской командой

По теме:
Шахтер проиграл спарринг, с Юве снимают очки, Соболя сватают во Францию
Роналду против Месси, камбэки Реала и Ман Сити, первая тренировка Цыганкова
Интер выиграл Суперкубок Италии, Прометей с боем переиграл Брешию
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи
Футбол | 22 января 2023, 02:18 0
ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи
ВИДЕО. 18-й тур Ла Лиги. Атлетико разгромил Вальядолид, победа Севильи

Смотрите видеообзор четырех матчей чемпионата Испании по футболу

Вернулся после поражения. Джозеф Паркер выиграл решением судей
Бокс | 21 января 2023, 22:58 1
Вернулся после поражения. Джозеф Паркер выиграл решением судей
Вернулся после поражения. Джозеф Паркер выиграл решением судей

Победил единогласным решением

Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Футбол | 21.01.2023, 18:05
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Футбол | 21.01.2023, 16:27
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21.01.2023, 17:36
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 22
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
20.01.2023, 09:25
Биатлон
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 35
Футбол
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Кто остановит Свёнтек? Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
21.01.2023, 15:07 3
Теннис
Антхольц. Йоханнес Бё выиграл спринт, Прима 31-й
Антхольц. Йоханнес Бё выиграл спринт, Прима 31-й
20.01.2023, 17:02 4
Биатлон
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
21.01.2023, 15:45 11
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности