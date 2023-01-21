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Италия
21 января 2023, 12:12 | Обновлено 21 января 2023, 12:16
1105
1

Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани

Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю

21 января 2023, 12:12 | Обновлено 21 января 2023, 12:16
1105
1
Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани
firenze.repubblica.it. Маттиа Лукарелли

23-летний Маттиа Лукарелли, который является сыном экс-форварда «Шахтера» и сборной Италии Кристиано Лукарелли, был арестован по подозрению в изнасиловании.

Маттиа Лукарелли, который как и его отец является профессиональным футболистом, и выступает на позиции левого защитника за клуб Серии D «Ливорно», был помещен под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании американской студентки, которое, вероятно, имело место быть в Милане в марте 2022 года.

Также сообщается, что по этому же делу был арестован друг Маттиа Лукарелли, однако его фамилия и имя не разглашаются.

47-летний Кристиано Лукарелли после завершения карьеры футболиста перешел на тренерскую работу. С августа 2020 по ноябрь 2022 годов он тренировал «Тернану», а в настоящий момент является безработным.

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Кристиано Лукарелли Маттиа Лукарелли изнасилование арест Ливорно Шахтер Донецк
Источник ANSA
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