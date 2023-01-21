Сына экс-форварда Шахтера арестовали по подозрению в групповом изнасиловани

23-летний Маттиа Лукарелли, который является сыном экс-форварда «Шахтера» и сборной Италии Кристиано Лукарелли, был арестован по подозрению в изнасиловании.

Маттиа Лукарелли, который как и его отец является профессиональным футболистом, и выступает на позиции левого защитника за клуб Серии D «Ливорно», был помещен под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании американской студентки, которое, вероятно, имело место быть в Милане в марте 2022 года.

Также сообщается, что по этому же делу был арестован друг Маттиа Лукарелли, однако его фамилия и имя не разглашаются.

47-летний Кристиано Лукарелли после завершения карьеры футболиста перешел на тренерскую работу. С августа 2020 по ноябрь 2022 годов он тренировал «Тернану», а в настоящий момент является безработным.