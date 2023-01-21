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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 13:15 | Обновлено 21 января 2023, 13:23
431
0

Днепр-1 победил Пюник в спарринге

Команда Александра Кучера одержала победу над армянским клубом

21 января 2023, 13:15 | Обновлено 21 января 2023, 13:23
431
0
Днепр-1 победил Пюник в спарринге
СК Днепр-1

«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Александра Кучера выиграла у армянского «Пюника» со счетом 3:1.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Пюник» – 3:1
Голы: Довбик (дубль), Назаренко

Напомним, накануне «Днепр-1» проиграл польскому «Ракуву».

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Источник Sport.ua
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