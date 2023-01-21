Украина. Премьер лига21 января 2023, 13:15 | Обновлено 21 января 2023, 13:23
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Днепр-1 победил Пюник в спарринге
Команда Александра Кучера одержала победу над армянским клубом
21 января 2023, 13:15 | Обновлено 21 января 2023, 13:23
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«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Александра Кучера выиграла у армянского «Пюника» со счетом 3:1.
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Пюник» – 3:1
Голы: Довбик (дубль), Назаренко
Напомним, накануне «Днепр-1» проиграл польскому «Ракуву».
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