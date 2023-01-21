Украина. Премьер лига21 января 2023, 15:11 |
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Днепр-1 – Пюник – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
21 января 2023, 15:11 |
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«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Александра Кучера выиграла у армянского «Пюника» со счетом 3:1. Артем Довбик отметился дубле, еще один гол на счету Александра Назаренко.
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Пюник» – 3:1
Голы: Довбик (34, 87), Назаренко (63).
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