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Днепр-1
21.01.2023, FT 3 : 1
Пюник
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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 15:11 |
382
0

Днепр-1 – Пюник – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

21 января 2023, 15:11 |
382
0
Днепр-1 – Пюник – 3:1. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1. Артем Довбик

«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Александра Кучера выиграла у армянского «Пюника» со счетом 3:1. Артем Довбик отметился дубле, еще один гол на счету Александра Назаренко.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Пюник» – 3:1
Голы: Довбик (34, 87), Назаренко (63).

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Источник Sport.ua
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