«Днепр-1» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Александра Кучера выиграла у армянского «Пюника» со счетом 3:1. Артем Довбик отметился дубле, еще один гол на счету Александра Назаренко.

Контрольный матч

«Днепр-1» – «Пюник» – 3:1

Голы: Довбик (34, 87), Назаренко (63).