Украина. Премьер лига21 января 2023, 06:42 | Обновлено 21 января 2023, 07:16
87
0
Днепр-1 – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
21 января 2023, 06:42 | Обновлено 21 января 2023, 07:16
87
0
Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником «Днепра-1» является «Пюник» Ереван (Армения). Начало матча – 21 января в 11:00 по Киеву.
Днепр-1 – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 20 января 2023, 09:45 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 20 января 2023, 23:59 2
20-летний англичанин Нони Мадуэке выступал за нидерландский ПСВ
Футбол | 20.01.2023, 10:24
Футбол | 20.01.2023, 11:45
Футбол | 21.01.2023, 03:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2023, 17:34
20.01.2023, 19:45 19
20.01.2023, 18:49 1
19.01.2023, 16:42 3
19.01.2023, 12:45 6
19.01.2023, 16:13 2
20.01.2023, 17:44 25
19.01.2023, 00:24 3