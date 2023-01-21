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Товарищеские матчи
Днепр-1
21.01.2023 11:00 - : -
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 06:42 | Обновлено 21 января 2023, 07:16
87
0

Днепр-1 – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 января 2023, 06:42 | Обновлено 21 января 2023, 07:16
87
0
Днепр-1 – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником «Днепра-1» является «Пюник» Ереван (Армения). Начало матча – 21 января в 11:00 по Киеву.

Днепр-1 – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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