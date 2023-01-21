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Чемпионат Англии
Вест Хэм
21.01.2023, FT 2 : 0
Эвертон
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Англия
21 января 2023, 18:56 | Обновлено 21 января 2023, 19:05
2341
4

Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета

Когда уволят Лэмпарда?

21 января 2023, 18:56 | Обновлено 21 января 2023, 19:05
2341
4
Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По итогам очередного тура чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:2 и опустился на последнее место в АПЛ (по 15 очков с «Саутгемптоном».

Ливерпульская команда пропустила два мяча в первом тайме, а наставник Фрэнк Лэмпард заменил украинца Виталия Миколенко уже в перерыве.

«Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Вест Хэм - Эвертон 2:0
Голы: Боуэн, 34, 41

Лестер - Брайтон 2:2
Голы: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 - Митома, 27, Фергюсон, 88

Борнмут - Ноттингэм Форест 1:1
Голы: Энтони, 28 - Сарридж, 84

Саутгемптон - Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс, 77

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Лампард на выход Это Ж какая-то, при чем полная.
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+2
Gargantua
очередной безвольный матч и логичный попадос без всяких даже призрачных шансов на ничью.
Чего ждет менеджмент Эвертона я не понимаю. 
Бенитеса сняли когда ситуация была значительно более оптимистичной.
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+1
donnerwetter
Ух как Де Дзерби скакал после 2:2!)  Вжился в коллектив. Ну а гол Фергюсона простейший из простых был. Навес и прыжок в стиле Довбика. Только Эвану всего 18.
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+1
donnerwetter
Начнём с того, что и ВХ там же. Нашли где очки брать.)))  Дома надо рвать жилы.
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0
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