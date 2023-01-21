Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета

По итогам очередного тура чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:2 и опустился на последнее место в АПЛ (по 15 очков с «Саутгемптоном».

Ливерпульская команда пропустила два мяча в первом тайме, а наставник Фрэнк Лэмпард заменил украинца Виталия Миколенко уже в перерыве.

«Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Вест Хэм - Эвертон 2:0

Голы: Боуэн, 34, 41

Лестер - Брайтон 2:2

Голы: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 - Митома, 27, Фергюсон, 88

Борнмут - Ноттингэм Форест 1:1

Голы: Энтони, 28 - Сарридж, 84

Саутгемптон - Астон Вилла 0:1

Гол: Уоткинс, 77