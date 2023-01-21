Катастрофа Эвертона. Команда Миколенко застряла в зоне вылета
Когда уволят Лэмпарда?
По итогам очередного тура чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:2 и опустился на последнее место в АПЛ (по 15 очков с «Саутгемптоном».
Ливерпульская команда пропустила два мяча в первом тайме, а наставник Фрэнк Лэмпард заменил украинца Виталия Миколенко уже в перерыве.
«Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября.
Чемпионат Англии. 21-й тур
Вест Хэм - Эвертон 2:0
Голы: Боуэн, 34, 41
Лестер - Брайтон 2:2
Голы: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 - Митома, 27, Фергюсон, 88
Борнмут - Ноттингэм Форест 1:1
Голы: Энтони, 28 - Сарридж, 84
Саутгемптон - Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс, 77
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