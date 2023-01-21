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Испания
21 января 2023, 21:22 | Обновлено 21 января 2023, 21:24
1864
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом

Орест Лебеденко продолжит карьеру в «Депортиво»

21 января 2023, 21:22 | Обновлено 21 января 2023, 21:24
1864
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в испанский клуб, который когда-то был топом
ФК Депортиво. Орест Лебеденко

Украинский футболист Орест Лебеденко официально подписал контракт с «Депортиво».

Контракт подписан до конца текущего сезона, однако есть опция продления соглашения еще на 2 года. Интересно, что в «Депортиво» из Ла-Коруньи уже выступает экс-игрок львовских «Карпат» Лукас Перес.

Отметим, что последним клубом Ореста был «Луго» из испанской Сегунды. «Депортиво», в свою очередь, выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Лебеденко перешел в чемпионат Испании в январе 2019 года за 700 тысяч евро из львовских «Карпат». За это время он также успел отыграть полтора сезона в донецком «Олимпике» на правах аренды.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке «Луго» в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.

К слову, «Депортиво» некогда являлся достаточно грозным клубом. В 2000 году команда из Ла-Коруньи взяла титул чемпиона Ла Лиги, а также становилась обладателем Кубка Испании в 1994/95 и 2001/02, и Суперкубка Испании в 1995, 2000 и 2002 годах.

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Депортиво Ла-Корунья Орест Лебеденко трансферы чемпионат Испании по футболу Луго
Источник ФК Депортиво
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