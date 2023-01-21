Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Англия
21 января 2023, 17:05 |
14072
1

Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?

Аналитический порталы SofaScore и WhoScored выставили украинцу оценку

21 января 2023, 17:05 |
14072
1
Неплохой дебют. Какую оценку получил Мудрик за первый матч в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Джеймс Милнер

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 0:0.

На 55-й минуте поединка на поле появился украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик, который заменил Люиса Холла. Уже спустя 10 минут Михаил имел шанс забить – украинец отправил отскочивший к нему мяч, в нескольких сантиметрах от левой штанги.

После завершения матча аналитические порталы SofaScore и WhoScored. Мудрик получил от Whoscored 6.8 балла, а от Sofascore немного выше – 6.9.

Отметим, что для Михаила этот матч стал первым в футболке «Челси». Мудрик – девятый украинец в истории АПЛ.

По теме:
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
ФОТО. Матч АПЛ был прерван в целях безопасности. Над полем летает дрон
«Наш Месси». Реакция болельщиков Челси на дебют Мудрика в игре с Ливерпулем
Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу SofaScore WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(161)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
Футбол | 21 января 2023, 16:47 7
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем
ВИДЕО. Не хватило сантиметра. Голевой момент Мудрика в игре с Ливерпулем

Михаил впервые появился в АПЛ в футболке «Челси»

«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
Футбол | 21 января 2023, 16:27 5
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика
«Я бы не хотел противостоять ему». Легенда сборной Англии похвалил Мудрика

Гари Невилл впечатлен действиями украинца

Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Футбол | 21.01.2023, 15:45
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Неудачное начало сезона. Заря минимально проиграла Локомотиву
Футбол | 21.01.2023, 18:41
Неудачное начало сезона. Заря минимально проиграла Локомотиву
Неудачное начало сезона. Заря минимально проиграла Локомотиву
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Футбол | 20.01.2023, 19:45
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером, вариант – Ризнык
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Оцінки прийдуть,  головне, що майбутнє в ногах і голові Мудрики.!!!
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
ВИДЕО. Мегапушка! Дальний суперудар Малиновского с левой ноги потряс штангу
21.01.2023, 09:00 4
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
20.01.2023, 09:25
Биатлон
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 35
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.01.2023, 09:45
Биатлон
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
Рекордные гонорары в истории бокса. Промоутер рассказал о бое Усик – Фьюри
20.01.2023, 17:28 3
Бокс
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»
21.01.2023, 02:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности