Гладкий забил пяткой. Черноморец расписал мировую со Спартаком

Одесский футбольный клуб «Черноморец» сыграл первый матч в новом году.

«Черноморец» встретился со «Спартаком» из Варны на зимних сборах. Отметим, что в прошлом году «Спартак» вернулся в высший болгарский футбольный дивизион после многолетнего перерыва.

Игра завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе одесситов забил Александр Гладкий.

Товарищеский матч. 21 января

«Черноморец» (Украина) – «Спартак» Варна (Болгария) – 1:1

После завершения матча пресс-служба «Черноморца» кратко подвела итоги игры:

«Первые 20 минут поединка против «Спартака» из Варны прошли в равной борьбе и без голевых моментов. Потом стало веселее: болгары чуть не наказали одесситов за ошибку Виталия Ермакова – мяч прошел мимо ворот. В ответ подопечные Романа Григорчука создали две голевые ситуации. Максим Брагар пробил под перекладину после передачи Владислава Наумца. Голкипер перевел мяч на угловой, после которого Сергей Политило сделал навес на Дмитрия Юсова и только перекладина спасла «Спартак» от гола. До перерыва неплохие шансы забить имели Юсов и Брагару, но отдыхать команды ушли при равном счете.

Во второй тайм Роман Григорчук почти полностью обновил состав. На 55-й минуте «черно-синим– удалась голевая атака: Станислав Урсолов вывел Кевина Кубембу лицом к лицу с голкипером «Спартака», форвард свой случай упустил, но на подборе первым был Александр Гладкий. Точный удар по пустым воротам пяткой – 1:0!



К сожалению, довести матч до победы у одесситов не получилось. «Спартак» воспользовался ошибкой Евгения Селина, который опрометчиво отдал пас вратарю. Интересно, что команда из Варны допустила после этого идентичную ошибку. Однако Александр Гладкий не сумел переиграть голкипера. Во втором тайме отметим также действия «моряков», недавно попавших в основную обойму команды – Инала Черткоева, Александра Баранюка и Станислава Урсолова. Стас начал тайм на позиции левого хава, а доигрывал матч в защите».