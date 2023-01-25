Товарищеские матчи
21.01.2023, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига25 января 2023, 01:10 | Обновлено 25 января 2023, 01:44
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Черноморец – Спартак Варна – 1:1. Гол Гладкого пяткой. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 января 2023, 01:10 | Обновлено 25 января 2023, 01:44
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21 января состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Спартаком» из Варны. Игра завершилась со счетом 1:1.
Товарищеский матч. 21 января
«Черноморец» (Украина) – «Спартак» Варна (Болгария) – 1:1
Видео голов и обзор матча:
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