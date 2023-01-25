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Товарищеские матчи
Черноморец
21.01.2023, FT 1 : 1
Спартак Варна
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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 01:10 | Обновлено 25 января 2023, 01:44
123
0

Черноморец – Спартак Варна – 1:1. Гол Гладкого пяткой. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 января 2023, 01:10 | Обновлено 25 января 2023, 01:44
123
0
Черноморец – Спартак Варна – 1:1. Гол Гладкого пяткой. Видео голов
ФК Черноморец

21 января состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Спартаком» из Варны. Игра завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч. 21 января

«Черноморец» (Украина) – «Спартак» Варна (Болгария) – 1:1

Видео голов и обзор матча:

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Черноморец Одесса Спартак Варна учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи видео голов и обзор Александр Гладкий
Источник Sport.ua
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