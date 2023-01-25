21 января состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Спартаком» из Варны. Игра завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч. 21 января

«Черноморец» (Украина) – «Спартак» Варна (Болгария) – 1:1

Видео голов и обзор матча: