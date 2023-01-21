21 января «Черноморец» проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником «моряков» будет «Спартак» из Варны, который в прошлом году вернулся в высший болгарский футбольный дивизион после многолетнего перерыва.

Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция