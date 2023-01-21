Украина. Премьер лига21 января 2023, 08:42 |
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Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
21 января 2023, 08:42 |
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21 января «Черноморец» проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником «моряков» будет «Спартак» из Варны, который в прошлом году вернулся в высший болгарский футбольный дивизион после многолетнего перерыва.
Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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