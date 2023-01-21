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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 08:42 |
94
0

Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 января 2023, 08:42 |
94
0
Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

21 января «Черноморец» проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником «моряков» будет «Спартак» из Варны, который в прошлом году вернулся в высший болгарский футбольный дивизион после многолетнего перерыва.

Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Черноморец – Спартак Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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