Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась поражением «ирисок» со счетом 0:2.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на этот матч. Укрианец сыграл 45 минут, а после перерыва он был заменен на атакующего полузащитника Дуайта МакНила.

Миколенко откровенно провалил 45-минутку. Он не занимал свою позицию при втором пропущенном голе.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу 5.9 баллов, что является худшим результатом на две команды.

Отметим, что «Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября. Сейчас клуб занимает предпоследнее место в таблице АПЛ, имея в своем активе всего 15 очков после 21-й игры.