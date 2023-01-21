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  4. Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом
Англия
21 января 2023, 19:35 | Обновлено 21 января 2023, 19:52
2822
6

Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом

«Ириски» проиграли в гостях со счетом 0:2

21 января 2023, 19:35 | Обновлено 21 января 2023, 19:52
2822
6
Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Джеррод Боуэн

В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась поражением «ирисок» со счетом 0:2.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на этот матч. Укрианец сыграл 45 минут, а после перерыва он был заменен на атакующего полузащитника Дуайта МакНила.

Миколенко откровенно провалил 45-минутку. Он не занимал свою позицию при втором пропущенном голе.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу 5.9 баллов, что является худшим результатом на две команды.

Отметим, что «Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября. Сейчас клуб занимает предпоследнее место в таблице АПЛ, имея в своем активе всего 15 очков после 21-й игры.

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Источник WhoScored
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Комментарии 6
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Та там весь Евертон погано грав. Треба звільняти Лемпарда, а то вже немає сил дивитися таку  гру
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+4
Тарас Чубак
ну оцінка трохи здивувала бо як Тарковські він голів не привозив та було декілька непоганих дій попереду проте захищати зараз його мало причин. Евертон все гірше і гірше з кожним матчем і Миколенко разом з ним. Не  вгадав він з командою нажаль, більш кризового Евертона ніж останні 2 сезони я не пам'ятаю...одразу з вогню та в полум'я, ще й стільки критики зараз, що йому краще не відкривати інтернет, хоча ще в середині осіні можна було не рідко почути від фанатів Евертона, що він один з найкращих гравців команди. Коротше якщо витримає всю критику і знову знайде себе то гуд, якщо ж ні то я думаю поза Евертоном ще будуть варіанти в АПЛ, бо за умовні 10 місяців в АПЛ, провальні поки 2
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0
Kirill Sario
Щось Миколенко почав деградувати
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0
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Gargantua
мне кажется єти оценщики слишком строги к Миколенко.
не вижу чтобы он лажал.
он почти не играет на атаку потому, что сбсн команда импотентна и много работы в обороне. А свои прямые функции он нормально тянет.
как за этот матч можно Миколенко ставить оценку ниже чем форвардам, если он не совершил откровенных ляпов? А форварды просто вхолостую топтались где то.
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0
Alex906
Просто АПЛ это очень крутой чемпионат.Лейстер аутсайдер а в Украине он был бы с таким движением чемпионом с 20 очковым отрывом.Или Вулз .состав мирового уровня Диего Коста Пабло Саоабия Рауль Хименес и опять же аутсайдер .Эвертон не так уж плох .просто уровень игры у всех высокий плюс невезение 
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0
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