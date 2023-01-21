Худший игрок матча. Миколенко провалил встречу Эвертона с Вест Хэмом
«Ириски» проиграли в гостях со счетом 0:2
В субботу, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась поражением «ирисок» со счетом 0:2.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на этот матч. Укрианец сыграл 45 минут, а после перерыва он был заменен на атакующего полузащитника Дуайта МакНила.
Миколенко откровенно провалил 45-минутку. Он не занимал свою позицию при втором пропущенном голе.
Статистический портал WhoScored поставил украинцу 5.9 баллов, что является худшим результатом на две команды.
Отметим, что «Эвертон» не выигрывает в АПЛ с 22 октября. Сейчас клуб занимает предпоследнее место в таблице АПЛ, имея в своем активе всего 15 очков после 21-й игры.
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не вижу чтобы он лажал.
он почти не играет на атаку потому, что сбсн команда импотентна и много работы в обороне. А свои прямые функции он нормально тянет.
как за этот матч можно Миколенко ставить оценку ниже чем форвардам, если он не совершил откровенных ляпов? А форварды просто вхолостую топтались где то.