Надежда Киченок во 2-м раунде выбыла из парного разряда Australian Open
Украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии уступила японкам
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла тандему Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония), сеяному под 10-м номером.
Матч завершился длился 1 час 14 минут и завершился в двух сетах в пользу японской пары.
🏆 Australian Open 2023
Женщины. Пары. 2-й раунд. 21 января
Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – Сюко Аяома (Япония) / Ена Сибахара (Япония) [10] – 2:6, 2:6
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