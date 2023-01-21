Надежда Киченок во 2-м раунде выбыла из парного разряда Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии проиграла тандему ​​Сюко Аояма / Ена Сибахара (Япония), сеяному под 10-м номером.

Матч завершился длился 1 час 14 минут и завершился в двух сетах в пользу японской пары.

🏆 Australian Open 2023

Женщины. Пары. 2-й раунд. 21 января

Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – Сюко Аяома (Япония) / Ена Сибахара (Япония) [10] – 2:6, 2:6