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Australian Open
21 января 2023, 04:20 | Обновлено 21 января 2023, 04:43
280
0

Костюк и Русе отыграли матчбол и уничтожили соперниц в третьем сете

Украинская спортсменка вышла в третий раунд парного турнира Aus Open 2023

21 января 2023, 04:20 | Обновлено 21 января 2023, 04:43
280
0
Костюк и Русе отыграли матчбол и уничтожили соперниц в третьем сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 3-й раунд в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сражалась против 9-го сеяного тандема ​​Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Начало матча сложилось для Костюк неудачно, украинка с напарницей проиграли первый сет (3:6). Вторая партия перешла в тай-брейк, где большей повезло именно Марте. Причем у соперниц даже был матчбол, который украинке с румынкой удалось отыграть – 7:6 (9:7).

Получив психологическое преимущество, Костюк и Русе под ноль уничтожили соперниц в третьем сете (6:0).

Соперницами Костюк и Русе в 1/8 финала станут победители парного матча: Мириам Колодзиева / Маркета Вондроушова (обе – Чехия) – Беатрис Хаддад майя (Бразилия) / Чжан Шуай (Китай).

🏆 Australian Open 2023

Женщины. Пары. 2-й раунд. 21 января

Николь Меличар (США) / Эллен Перес (Австралия) – Марта Костюк (Украина) / Габриэла Рузе (Румыния) – 6:3, 6:7 (7:9), 0:6

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Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января
Марта Костюк Николь Мелихар Эллен Перес Елена-Габриэла Русе Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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