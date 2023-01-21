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  4. Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
Англия
21 января 2023, 18:05 | Обновлено 21 января 2023, 18:10
3015
0

Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»

Наставник похвалил игрока

21 января 2023, 18:05 | Обновлено 21 января 2023, 18:10
3015
0
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик своей игрой заставит фанов вставать со своих мест»
ФК Челси. Михаил Мудрик

«Челси» в матче АПЛ сыграл 0:0 с «Ливерпулем», а наставник Синих Грэм Поттер оценил дебют украинского хавбека Михаила Мудрика, который вышел на поле во втором тайме.

«Очень хороший дебют. Михаил с нами всего несколько дней, а дальше он будет только прогрессировать. Нужно время, и мы начнем лучше и лучше понимать друг друга. Я уверен, что своей игрой Мудрик будет заставлять фанов вставать со своих мест. Он хорош в дриблинге, он имеет нацеленность на ворота».

«Максимум мы могли сегодня дать ему 45 минут, вышло чуть меньше. Михаил не играл с ноября, поэтому было бы рискованно давать ему больше времени. Я очень рад тому, как стартовала его карьера в Челси», — сказал Поттер.

Лондонская команда, выиграв лишь два из 11-ти последних матчей АПЛ, находится на 10-м месте.

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Челси Михаил Мудрик Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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