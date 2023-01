ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал форварда у Ниццы

25-летний датский нападающий Каспер Дольберг будет играть в Бундеслиге.

Немецкий «Хоффенхайм» официально арендовал форварда у французской «Ниццы». Соглашение подписано до конца сезона с правом выкупа.

Дольберг с лета 2022 года играл в аренде в испанской «Севилье». Он провел за полгода 4 матча в Ла Лиге и 4 поединка Лиги чемпионов.

Welcome to Hoffe, Kasper!



TSG have signed Kasper Dolberg from French Ligue 1 side OGC Nice on loan until the end of the season 🤝 pic.twitter.com/nGPMr5owyr