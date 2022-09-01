Севилья арендовала форварда сборной Дании

«Севилья» официально сообщила о подписании форварда «Ниццы» Каспера Дольберга. Речь идет об аренде на один год.

В соглашении прописано право «Севильи» выкупить Дольберга в конце сезона. За «Ниццу» 24-летний форвард сборной Дании выступал с 2019 года.

В прошлом сезоне на счету Дольберга 7 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Ниццу» во всех турнирах.

Вчера «Севилья» подписала Аднана Янузая.