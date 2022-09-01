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Испания
01 сентября 2022, 13:54 |
166
0

Севилья арендовала форварда сборной Дании

Каспер Дольберг покидает «Ниццу»

01 сентября 2022, 13:54 |
166
0
Севилья арендовала форварда сборной Дании
ФК Севилья

«Севилья» официально сообщила о подписании форварда «Ниццы» Каспера Дольберга. Речь идет об аренде на один год.

В соглашении прописано право «Севильи» выкупить Дольберга в конце сезона. За «Ниццу» 24-летний форвард сборной Дании выступал с 2019 года.

В прошлом сезоне на счету Дольберга 7 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Ниццу» во всех турнирах.

Вчера «Севилья» подписала Аднана Янузая.

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Источник ФК Севилья
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