Дешам дважды подряд вывел сборную в финал ЧМ. До него это удавалось трем

Наставник сборной Франции Дидье Дешам дважды подряд вывел национальную команду в финалы чемпионатов мира (2018 и 2022).

До него это удавалось трем тренерам:

В финале ЧМ-2022 18 декабря в 17:00 сыграют Аргентина и Франция. А в матче за третье место 17 декабря в 17:00 встретятся Хорватия и Марокко.

