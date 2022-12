Американец обыграл первую ракетку россии и забрал чек на 1 млн долларов

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 9) в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии обыграл первую ракетку россии Даниила Медведева (АТР 7) на двух тай-брейках за 1 час и 52 минуты.

Diriyah Tennis Cup. Финал

Тейлор Фритц (США) – Даниил Медведев – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Отметим, что за матч теннисисты ни разу не отдали своей подачи. К слову, помимо трофея Фритц также забрал чек на сумму 1 миллион долларов.

Также в субботу, 10 декабря, прошел и финал в парном разряде на этом турнире. Турнир сенсационно выиграл польско-швейцарский тандем Хуберт Хуркач / Доминик Стрикер.

Diriyah Tennis Cup. Финал. Пары