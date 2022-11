Дерзкий ход. Клуб 7-го дивизиона Англии хочет арендовать Холанда

Клубный европейский футбол топ-уровня ушел на паузу, связанную с чемпионатом мира-2022 в Катаре, а в более низких дивизионах сезон продолжается. Сборная Норвегии на мундиаль не пробилась, поэтому звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этот период будет простаивать.

Этим решил воспользоваться клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Эштон Юнайтед». Клуб сообщил, что отправил в «Манчестер Сити» предложение об аренде Холанда на период проведения чемпионата мира. Чемпионы Англии на это шутливое предложение пока что не ответили.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



