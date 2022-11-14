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  4. Дерзкий ход. Клуб 7-го дивизиона Англии хочет арендовать Холанда
Англия
14 ноября 2022, 23:24 |
726
0

Дерзкий ход. Клуб 7-го дивизиона Англии хочет арендовать Холанда

В руководстве «Эштон Юнайтед» сидят мечтатели

14 ноября 2022, 23:24 |
726
0
Дерзкий ход. Клуб 7-го дивизиона Англии хочет арендовать Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Клубный европейский футбол топ-уровня ушел на паузу, связанную с чемпионатом мира-2022 в Катаре, а в более низких дивизионах сезон продолжается. Сборная Норвегии на мундиаль не пробилась, поэтому звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в этот период будет простаивать.

Этим решил воспользоваться клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Эштон Юнайтед». Клуб сообщил, что отправил в «Манчестер Сити» предложение об аренде Холанда на период проведения чемпионата мира. Чемпионы Англии на это шутливое предложение пока что не ответили.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 3 ассиста в 18 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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