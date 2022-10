ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США

16 октября состоялся матч между «Шарлотт Индепенденс» и ФК «Норт Каролина» в третьем по силе дивизионе США по футболу. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Шарлотт Индепенденс» на 83-й минуте игра на поле вышел украинский форвард Илья Шевцов. Спустя минуту он уже праздновал забитый гол.

Отметим, что эта победа дала возможность «Шарлотт Индепенденс» участвовать в плей-офф для повышения в дивизионе.

22-летний Шевцов выступает за Шарлотт Индепенденс с июня. На счету украинца 21 матч, три гола и один ассист. Ранее форвард играл за черниговскую «Десну, петровский «Ингулец» и херсонский «Кристалл».

Чемпионат США по футболу. USL

«Шарлотт Индепенденс» – «Норт Каролина» – 5:1

Голы: Гегардт, 35, Обертанm 40, 54, Мбую, 59, Шевцов, 84 – Андерсон, 53

Why not? 🤷‍♂️



Illia Shevtsov with a beauty of a goal to bolster the @Independence advantage!#CLTvNC // #WeAreOne pic.twitter.com/BCnYdeVDfV