ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США
Илья Шевцов забил пятый гол для «Шарлотт Індепенденс»
16 октября состоялся матч между «Шарлотт Индепенденс» и ФК «Норт Каролина» в третьем по силе дивизионе США по футболу. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Шарлотт Индепенденс» на 83-й минуте игра на поле вышел украинский форвард Илья Шевцов. Спустя минуту он уже праздновал забитый гол.
Отметим, что эта победа дала возможность «Шарлотт Индепенденс» участвовать в плей-офф для повышения в дивизионе.
22-летний Шевцов выступает за Шарлотт Индепенденс с июня. На счету украинца 21 матч, три гола и один ассист. Ранее форвард играл за черниговскую «Десну, петровский «Ингулец» и херсонский «Кристалл».
Чемпионат США по футболу. USL
«Шарлотт Индепенденс» – «Норт Каролина» – 5:1
Голы: Гегардт, 35, Обертанm 40, 54, Мбую, 59, Шевцов, 84 – Андерсон, 53
Why not? 🤷♂️— USL League One (@USLLeagueOne) October 16, 2022
Illia Shevtsov with a beauty of a goal to bolster the @Independence advantage!#CLTvNC // #WeAreOne pic.twitter.com/BCnYdeVDfV
ALL SMILES BECAUSE WE'RE GOING TO THE PLAYOFFS. 🔥🔥🔥#WeAreCLT #CLTvNC pic.twitter.com/roiddSUFb6— x - Charlotte Independence (@Independence) October 16, 2022
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