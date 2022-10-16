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16 октября 2022, 12:40 | Обновлено 16 октября 2022, 12:41
626
0

ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США

Илья Шевцов забил пятый гол для «Шарлотт Індепенденс»

16 октября 2022, 12:40 | Обновлено 16 октября 2022, 12:41
626
0
ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США
ФК Шарлотт. Илья Шевцов

16 октября состоялся матч между «Шарлотт Индепенденс» и ФК «Норт Каролина» в третьем по силе дивизионе США по футболу. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Шарлотт Индепенденс» на 83-й минуте игра на поле вышел украинский форвард Илья Шевцов. Спустя минуту он уже праздновал забитый гол.

Отметим, что эта победа дала возможность «Шарлотт Индепенденс» участвовать в плей-офф для повышения в дивизионе.

22-летний Шевцов выступает за Шарлотт Индепенденс с июня. На счету украинца 21 матч, три гола и один ассист. Ранее форвард играл за черниговскую «Десну, петровский «Ингулец» и херсонский «Кристалл».

Чемпионат США по футболу. USL

«Шарлотт Индепенденс» – «Норт Каролина» – 5:1

Голы: Гегардт, 35, Обертанm 40, 54, Мбую, 59, Шевцов, 84 – Андерсон, 53

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Источник Sport.ua
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