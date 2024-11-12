Бабич рассказал об особенностях спарринга с Оболонью и лазарете Черноморца

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал Sport.ua подробности подготовки его подопечных в период очередной паузы в чемпионате, вызванной играми сборной Украины.

– Сейчас поработаем, нас ждет работа в режиме двухразовых тренировок, – сказал он. – В субботу, 16 ноября, запланирован контрольный матч с «Оболонью». Он состоится в Киеве. Мы договорились со столичным клубом, что сыграем двумя составами. Как и в спарринге с «Ингульцом», который мы проводили во время аналогичной паузы в октябре, он будет проходить в формате четырех таймов по 35 минут каждый. В этом поединке все футболисты получат игровую практику.

– В последние годы «Черноморец» традиционно выбирал в спарринг-партнеры команды из Одессы и области. В период текущей паузы контрольного матча с кем-то из земляков не предусмотрено?

– С местными командами мы договаривались, но возник вариант с «Оболонью» – на нем и остановились. Сейчас заместитель генерального директора Андрей Чернов работает над этим вопросом.

– Насколько заполнен клубный лазарет «Черноморца»?

– Он почти опустел. В нем на данный момент находятся лишь двое пациентов – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк. Немного были проблемы у Ильи Шевцова, но сейчас, после выходных, он будет работать в общей группе.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» начинает подготовку к игре с «Динамо».