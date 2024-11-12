Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бабич рассказал об особенностях спарринга с Оболонью и лазарете Черноморца
Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 09:58 |
105
0

Бабич рассказал об особенностях спарринга с Оболонью и лазарете Черноморца

«Моряки» тайм-аут в чемпионате используют с пользой

12 ноября 2024, 09:58 |
105
0
Бабич рассказал об особенностях спарринга с Оболонью и лазарете Черноморца
Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич рассказал Sport.ua подробности подготовки его подопечных в период очередной паузы в чемпионате, вызванной играми сборной Украины.

– Сейчас поработаем, нас ждет работа в режиме двухразовых тренировок, – сказал он. – В субботу, 16 ноября, запланирован контрольный матч с «Оболонью». Он состоится в Киеве. Мы договорились со столичным клубом, что сыграем двумя составами. Как и в спарринге с «Ингульцом», который мы проводили во время аналогичной паузы в октябре, он будет проходить в формате четырех таймов по 35 минут каждый. В этом поединке все футболисты получат игровую практику.

– В последние годы «Черноморец» традиционно выбирал в спарринг-партнеры команды из Одессы и области. В период текущей паузы контрольного матча с кем-то из земляков не предусмотрено?

– С местными командами мы договаривались, но возник вариант с «Оболонью» – на нем и остановились. Сейчас заместитель генерального директора Андрей Чернов работает над этим вопросом.

– Насколько заполнен клубный лазарет «Черноморца»?

– Он почти опустел. В нем на данный момент находятся лишь двое пациентов – бразилец Жоао Нето и Артем Присяжнюк. Немного были проблемы у Ильи Шевцова, но сейчас, после выходных, он будет работать в общей группе.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» начинает подготовку к игре с «Динамо».

По теме:
Замены на руку Украине. Албания потеряла ключевых игроков перед Лигой наций
Денис КУЗЫК: «Вернидуб в перерыве просил добавить»
Кривбасс сыграет благотворительный матч для сбора средств на ВСУ
Александр Бабич Черноморец Одесса Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи травма Жоао Нето Артем Присяжнюк Илья Шевцов инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
Бокс | 11 ноября 2024, 13:06 1
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко

Шакур Стивенсон больше не хочет боксировать с Василием

ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
Бокс | 12 ноября 2024, 09:00 4
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»

Тайсон оценил себя против легенд хевивейта

Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Футбол | 11.11.2024, 14:49
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
Футбол | 12.11.2024, 08:26
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Футбол | 11.11.2024, 16:21
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
11.11.2024, 11:05 6
Теннис
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
Не КриРо, не Вини. Анчелотти назвал особенного игрока, которого тренировал
10.11.2024, 23:43
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 10
Бокс
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем