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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 21:20 | Обновлено 04 октября 2024, 22:05
551
0

Илья ШЕВЦОВ: «У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец»

Нападающий «Черноморца» прокомментировал победу над «Оболонью»

04 октября 2024, 21:20 | Обновлено 04 октября 2024, 22:05
551
0
Илья ШЕВЦОВ: «У меня была небольшая детская мечта – играть за Черноморец»
ФК Черноморец

В матче 9-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над киевской «Оболонью» (1:0).

Форвард одесского клуба Илья Шевцов, который дебютировал за новую команду и отличился первым голом в футболке «Черноморца», эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих эмоциях после игры.

— Поздравляю тебя с победой и дебютным голом. Какие эмоции и впечатления после матча?
— Конечно, очень положительные эмоции, потому что выиграли перед паузой. Мы должны были брать 3 очка, тем более, у себя дома, в Одессе. Хочу поблагодарить тренера за доверие, за то, что поверил в меня, и также спасибо Хобленко, который выдал фантастическую передачу. Результат супер, удалось сыграть на ноль, так первый тайм получился непростым. Однако мы заслужили эту победу.

— Перед выходом на поле главный тренер «Черноморца» Александр Бабич давал тебе наставления. Что именно он тебе сказал в этот момент?
— Сказал, что должны вырывать победу, и чтобы я обострял, вбегал в штрафную зону. Также сказал, что не хватает вбеганий в штрафную, и можно сказать, он забил, а не я.

— Долго ли ты думал над предложением продолжить свою карьеру в «Черноморце»?
— Я сам из Херсона. С детства болел за «Черноморец», постоянно смотрел матчи команды, приезжал часто на этот стадион, в то время, когда еще у «Черноморца» был сильный состав (сезон 2013/2014 – прим.). Поэтому можно сказать, у меня была небольшая детская мечта — играть за «Черноморец», ведь это близкая к дому команда. Поэтому, в принципе, не раздумывал над этим решением, ведь я давно был без футбола и без команды, а это очень тяжело.

После 9 туров «Черноморец» занимает 9 место в УПЛ, набрав 10 очков. «Оболонь» с 5 пунктами находится на 15 строчке.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец - Оболонь эксклюзив Илья Шевцов
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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