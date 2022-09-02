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02 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 02 сентября 2022, 07:31
1149
0

Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна

Главные новости за 1 сентября на Sport.ua

02 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 02 сентября 2022, 07:31
1149
0
Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна
ФК Шахтер Донецк. Марьян Швед

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 сентября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
25-летний футболист возвращается в чемпионат Украины

1B. Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в «Шахтер»?
Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Полузащитник «Динамо» будет защищать цвета луганчан

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Еще одна часть сделки по Кабаеву

3A. Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Руслан останется в Бергамо и не перейдет в «Тоттенхэм» или «Марсель»

3B. Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи

4A. 50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
Игрок словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в «Динамо»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
Самба Диалло ранее выступал за юниорский состав U-19 киевского клуба

5A. СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
По словам президента клуба, Цыганков и Забарный остаются в «Динамо»

5B. Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного

6. ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел из Барселоны в Челси
Клуб из Лондона заплатил за трансфер габонского форварда 12 млн евро

7. Гол Санчо принес Ман Юнайтед выездную победу над Лестером в АПЛ
Заключительная встреча 5-го тура прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере

8. Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Также организациям запрещено снимать очки с клубов

9A. Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко

9B. Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
Ангелина не выйдет на встречу второго раунда против чешской теннисистки

9C. Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Американка вышла в 1/16 финала на своем последнем US Open

10. Что нужно знать о Евробаскете-2022
Обозреватель Sport.ua анонсирует грядущее континентальное первенство

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Источник Sport.ua
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