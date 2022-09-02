Швед в Шахтере, Антюх и Вантух в Заре, бурное закрытие трансферного окна
Главные новости за 1 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 сентября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
25-летний футболист возвращается в чемпионат Украины
1B. Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в «Шахтер»?
Обозреватель Sport.ua – о последнем новичке «горняков»
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Полузащитник «Динамо» будет защищать цвета луганчан
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Еще одна часть сделки по Кабаеву
3A. Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Руслан останется в Бергамо и не перейдет в «Тоттенхэм» или «Марсель»
3B. Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи
4A. 50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
Игрок словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в «Динамо»
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
Самба Диалло ранее выступал за юниорский состав U-19 киевского клуба
5A. СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
По словам президента клуба, Цыганков и Забарный остаются в «Динамо»
5B. Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного
6. ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел из Барселоны в Челси
Клуб из Лондона заплатил за трансфер габонского форварда 12 млн евро
7. Гол Санчо принес Ман Юнайтед выездную победу над Лестером в АПЛ
Заключительная встреча 5-го тура прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере
8. Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
Также организациям запрещено снимать очки с клубов
9A. Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на пути в третий раунд US Open
Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко
9B. Матча с Квитовой не будет. Калинина снялась с US Open
Ангелина не выйдет на встречу второго раунда против чешской теннисистки
9C. Надо ли заканчивать карьеру? Серена Уильямс обыграла 2-ю ракетку мира
Американка вышла в 1/16 финала на своем последнем US Open
10. Что нужно знать о Евробаскете-2022
Обозреватель Sport.ua анонсирует грядущее континентальное первенство
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