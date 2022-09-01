ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон УПЛ 2022/23 19-летнего сенегальского форварда Самбу Диалло.

Профиль нападающего опубликован на официальном сайте УПЛ. Ранее сенегалец играл за юношескую команду «Динамо» U-19, где отмечался высокой результативностью. В сезоне 2021/22 дошел с киевлянами до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Летом 2022 года французский клуб «Брест» просматривал вингера «Динамо», но в итоге Самба Диалло не подошел французам и вернулся в лагерь киевлян.

Отметим, что Самба Диалло заявлен под 30-м номером в амплуа полузащитник (а не форвард).