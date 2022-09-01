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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 23:18 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:52
2182
6

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда

Самба Диалло ранее выступал за юниорский состав U-19 киевского клуба

01 сентября 2022, 23:18 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:52
2182
6
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон УПЛ 2022/23 19-летнего сенегальского форварда Самбу Диалло.

Профиль нападающего опубликован на официальном сайте УПЛ. Ранее сенегалец играл за юношескую команду «Динамо» U-19, где отмечался высокой результативностью. В сезоне 2021/22 дошел с киевлянами до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Летом 2022 года французский клуб «Брест» просматривал вингера «Динамо», но в итоге Самба Диалло не подошел французам и вернулся в лагерь киевлян.

Отметим, что Самба Диалло заявлен под 30-м номером в амплуа полузащитник (а не форвард).

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Источник УПЛ
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Комментарии 6
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Am
Невже?нарешті? Сподіваюсь одразу в старт замість Бєсєдіна
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+6
IgorDK
Це наш джокер Самба
Ответить
+4
IgorDK
Вболівальникам київської команди Вітаю Все буде Україна.
Ответить
+4
BestOf
Вот это отличная новость. В Ю19 он просто разрывал. Видимо очень постарались, что бы Диалло вернулся в Динамо Киев, несмотря на то, что он воспользовался правилом ФИФА. 
Ответить
+3
Владислав Рейский
Беседина уберите может?
Ответить
0
AK.228
Ну якщо аутсайдеру французькому не підійшов - то можно і до Дінамо заявитись 
Ответить
-7
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