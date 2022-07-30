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  4. Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест
Франция
30 июля 2022, 00:41 | Обновлено 30 июля 2022, 00:53
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Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян рассказал о причинах решения

30 июля 2022, 00:41 | Обновлено 30 июля 2022, 00:53
300
0
Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест
ФК Брест. Самба Диалло

Забивной форвард «Динамо» Самба Диалло не подошел французскому «Бресту», в котором проходил просмотр.

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян рассказал о причинах такого решения:

«Я не буду держать Самба, исходя из того, что увидел. У нас уже есть Дембеле, которому 19 лет. А нам нужны готовые футболисты. У нас уже есть работа по Дембеле».

Самба Диалло приостановил контракт с киевским «Динамо», используя правила ФИФА, введенные из-за войны Украины и рф.

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