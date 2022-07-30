Франция30 июля 2022, 00:41 | Обновлено 30 июля 2022, 00:53
300
0
Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест
Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян рассказал о причинах решения
30 июля 2022, 00:41 | Обновлено 30 июля 2022, 00:53
300
0
Забивной форвард «Динамо» Самба Диалло не подошел французскому «Бресту», в котором проходил просмотр.
Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян рассказал о причинах такого решения:
«Я не буду держать Самба, исходя из того, что увидел. У нас уже есть Дембеле, которому 19 лет. А нам нужны готовые футболисты. У нас уже есть работа по Дембеле».
Самба Диалло приостановил контракт с киевским «Динамо», используя правила ФИФА, введенные из-за войны Украины и рф.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 16:20 6
Тренер покинул «Металлист»
Футбол | 29 июля 2022, 18:40 0
Максим Хлань останется в луганском клубе
Футбол | 29.07.2022, 09:08
Футбол | 29.07.2022, 07:30
Футбол | 29.07.2022, 04:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 19:49
28.07.2022, 00:05 19
29.07.2022, 18:01 2
28.07.2022, 07:17 12
29.07.2022, 13:24 1
28.07.2022, 17:10 10
28.07.2022, 07:32 2
28.07.2022, 16:38 4