Самба не подошел. Забивной форвард Динамо покидает французский Брест

Забивной форвард «Динамо» Самба Диалло не подошел французскому «Бресту», в котором проходил просмотр.

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян рассказал о причинах такого решения:

«Я не буду держать Самба, исходя из того, что увидел. У нас уже есть Дембеле, которому 19 лет. А нам нужны готовые футболисты. У нас уже есть работа по Дембеле».

Самба Диалло приостановил контракт с киевским «Динамо», используя правила ФИФА, введенные из-за войны Украины и рф.