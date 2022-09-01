Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах

Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ.

Первым решением судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, Украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Металлиста» и «Руха» на ютуб-платформах. В том числе и путем подачи жалоб в ютуб о нарушении этими каналами авторских прав.

Речь идет о показе таких матчей в сезоне 2022/23 на официальных ютуб-каналах перечисленных клубов, а также на ютуб-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг 1+1 media.

В решении Печерского суда от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко. Человек с такой фамилией фигурировал в качестве руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

Вторым постановлением судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо денежные и спортивные санкции относительно футбольных клубов, которые собираются транслировать самостоятельно свои домашние матчи.

В решение Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь Валерия Лобановского.

Оба определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению, а их обжалование не останавливает их исполнение. Апелляционную жалобу можно подать в течение 15 дней.