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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 15:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:55
2665
23

Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах

Также организациям запрещено снимать очки с клубов

01 сентября 2022, 15:05 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:55
2665
23
Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах
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Печерский районный суд Киева принял два решения об обеспечении исков по истории с телепулом УПЛ.

Первым решением судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, Украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Металлиста» и «Руха» на ютуб-платформах. В том числе и путем подачи жалоб в ютуб о нарушении этими каналами авторских прав.

Речь идет о показе таких матчей в сезоне 2022/23 на официальных ютуб-каналах перечисленных клубов, а также на ютуб-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг 1+1 media.

В решении Печерского суда от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко. Человек с такой фамилией фигурировал в качестве руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

Вторым постановлением судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо денежные и спортивные санкции относительно футбольных клубов, которые собираются транслировать самостоятельно свои домашние матчи.

В решение Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь Валерия Лобановского.

Оба определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению, а их обжалование не останавливает их исполнение. Апелляционную жалобу можно подать в течение 15 дней.

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Источник Трибуна
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Комментарии 23
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1.11 Петров
Суд і самі Постанови НЕ легітимні. Жоден суд НЕ може обмежувати права 3-х осіб і заборонити будь яку господарську діяльність. Судді варто дружити з головою. Якщо Ютуб заборонить трансляцію, то це його політика. Зняття очків згідно регламенту. Власне, футбольні справи це прерогатива УЄФА, а не цивільного суду. Скільки суддя отримав хабаря за абсурдне Рішення?!
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+10
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vh
Ще забули Ютубу заборонити, дблблд
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+6
u6464u
самый гуманный суд в мире
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+3
jovtengellium
печерський суд...ну то вже смішно.це перше.по друге- а якщо скаржиться сетанта і по їх скаргах блокують.їм теж заборонять??? ну і третє - позов у суд загальної (не спортивної) інстанції - можуть бути з УЄФА проблеми...
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+3
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mayakovskiy1
Сурок реально верит что печерским судом сможет всех нагнуть. Ну-ну. ДБР решит быстро вопрос с и судьей в шубе и батальоном Монако. По сути сейчас все видят конвульсии Сурковского пула
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+2
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Gregory Dnipro
оооо горяченькое подвезли ! щас опять вой начнется , одни будут за другие против  а самое главное что ни те ни другие нихрена на это повлиять не могут , но с пеной у рта и "компетентностью" будут отстаивать свою точку зрения ! 
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+1
aleks8-48
Волки,а не судьи. Молдцы.
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+1
Sunrise
Любопытно, но не понятно влияет ли это на футбольные дела. Также поражает скорость рассмотрения, ведь не весной же подавали в суд, а недельку назад где-то. 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Что и требовалось доказать... Любая организация на территории Украины должна выполнять законы страны, на территории которой ведет свою деятельность. ОПГ павелки давно оторвалась от реалий Украины, пытаясь создать государство в государстве. Так что не просто так Игорь Суркис с улыбочкой сказал - пусть попробуют... Точно также будут обжалованы решения УАФ и УПЛ по наложению штрафов или снятия очков.  Я и раньше об этом писал, но народ почему-то не поверил мне как юристу в области спорта. И, кстати, УАФ на сегодняшний день не легитимна и не имеет права что либо проводить  и тем более чего-то там требовать с команд. Срок ее полномочий  вместе с ее президентом  истек в марта 2022 года. павелка думал что все проканает, но не получается... Потому и срочно принято решение о проведении отчетно-выборного Конгреса УАФ в сентябре этого года.
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0
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Вова Чертрогатый
нда... с такими подходами футбол в Украине еще долго не станет бизнесом и будет функционировать только в одном виде - как дорогая игрушка олигархов, через которую они делают обналы
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-1
dudigo78
Чому блд. Печерський суд не заборонить війну? Він же всесильний))) Смішно і сумно водночас. Ми навіть під час війни підтверджуємо свій статус бананової країни третього світу
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-1
Ukraine Украина
почему всегда из за этих клубов должны страдать все остальные...4тур сетанта отказывается показывать потому что договор не соблюдается..я хочу смотреть игру своего клуба а не этой 4ки(5) их су**а меньшинство но дерьмо баламутят
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-2
romanchik.8409
И пару шуб завезли 
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-5
F14
Суддя Вовк зачитував вирок у дорогій песцевій шубі. 
"Це песець" - прокоментували рішення у Сетанті.
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-6
Хутин Пуйло
Ахахахаха, давай, павелка, да свіданія
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-7
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