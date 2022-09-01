Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в «Шахтер»?

Марьян Швед стал игроком донецкого «Шахтера». Соглашение подписано на 5 лет. Трансфер из бельгийского «Мехелена» обошелся «горнякам» в 1 млн евро.

Провалился в Европе

Швед так и не смог заиграть в Европе. У него там было три клуба, но каждый раз украинец не был успешным. В скромном даже по бельгийским меркам «Мехелене» украинец был далеко не ведущим игроком. Перед этим был полный провал в «Селтике», и в молодежной команде «Севильи» он также не смог себя найти. Причины всех неудачи Шведа на поверхности.

Воспитанник «Карпат» очень рано уехал играть за границу. За плечами у него был только один сезон в УПЛ. Наверное, он еще не был готов к таким вызовам. Надо было поиграть еще в Украине, самоутвердиться, а уже после этого думать о переезде.

Кроме психологии, нужна еще была хорошая физическая форма. Травмы – очень серьезная проблема для Марьяна. После перелома ноги в лагере молодежной сборной Украины у Шведа все завершилось с «Севильей». Клуб просто перестал на него рассчитывать. В «Селтике» и «Мехелене» тоже не было все хорошо со здоровьем, отсутствие стабильности привело к неудачам и недоверию тренеров.

Переходы каждый раз были не лучшими. «Севилья» – топ-клуб, который делает ставку уже на опытных и сформированных игроков. Собственным питомцам Академии очень непросто пробиться в первую команду. Я не знаю, на что рассчитывал Швед, принимая этот вызов. Переезд в Испанию стал первым шагом, породившим дальнейшие неудачи. Марьян начал терять уверенность в себе и веру в свои силы.

Точно так же «Селтик» для хрупкого, уязвимого игрока был не лучшим вариантом. Я понимаю, что рядом АПЛ, и можно иметь из этого дивиденды. Но шотландский футбол требует от игроков умения сражаться, физической формы и характера. Ни одной из этих составляющих у Шведа никогда не было.

В «Мехелен» он уже перешел с не наилучшей репутацией, имея за плечами неудачный опыт. На украинца надеялись, но он не оправдывал никаких авансов и не прогрессировал. Все те же проблемы с нестабильностью и травмами. Если бы Марьян поехал в Бельгию раньше, сразу после первого или второго периода в «Карпатах», то все могло сложиться по-иному. А так получилось все наоборот и не дало никакого результата.

Выходит так, что Швед не был успешным ни в одной команде, кроме родных «Карпат». Трудности адаптации налицо. Не было у него агента, который имел бы четкий план развития карьеры. Шараханья из стороны в сторону не привели ни к чему хорошему. Несмотря на статус одного из величайших талантов Украины, Марьян так и не смог реализовать свой потенциал. Речи о вызове в национальную команду даже не было.

Почему «Мехелен» продал Шведа?

Бельгийский футбол базируется на принципе бизнес-модели. Все команды пытаются играть в открытый футбол, развиваться и делать бизнес на игроках. Если у тебя получается, то приходишь в сильный клуб или чемпионат, если нет, то от тебя избавляются. Есть примеры Романа Яремчука, Руслана Малиновского и с другой стороны, Валерия Лучкевича, Андрея Тотовицкого.

«Мехелен» брал Шведа в надежде на прогресс и дальнейшую продажу. Все-таки украинец имел за плечами опыт выступлений за молодежную сборную Украины, один матч за национальную команду и выступления за такие команды, как «Севилья» и «Селтик». Резюме достаточно симпатичное. Но в Бельгии у Марьяна ничего не получилось. Он не смог проявить себя или показать. Были хорошие матчи, но были также провалы, травмы.

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Стало ясно, что «Мехелен» не сможет перепродать украинца и заработать на нем денег. Нужно было минимизировать потери или надеяться, чтобы сложились обстоятельства и было хорошее предложение из Украины. Потеря легионеров клубами УПЛ сделала возможным переход Шведа в «Шахтер». Это его последний шанс закрепиться во взрослом футболе.

Зачем Швед «Шахтеру»?

Донецкий клуб переживает смену своей философии. Вместо бразильцев в атаке должны играть украинские футболисты. Понятно, что большого количества таких игроков в системе «горняков» не было. У вчерашней молодежи из «Мариуполя» не хватает опыта играть на таком уровне. Йовичевичу нужен результат сейчас. Поэтому «Шахтер» подписывает опытных игроков – Андрея Тотовицкого, Александра Зубкова, Ивана Петряка и сейчас Шведа.

Мы все знаем, что вокруг Михаила Мудрика ходит много разговоров. Талантливый украинец может быть продан уже зимой. О замене сегодняшнему лидеру «Шахтера» нужно думать заранее.

Швед – многогранный игрок. Он может играть на обоих флангах полузащиты, может выходить на месте нападающего. Для Йовичевича очень важно иметь ротацию в полузащите. Особенно, когда у тебя будут игры дважды в неделю из-за ЛЧ. Поэтому требуется глубина состава. Также Швед может сыграть на острие атаки. Лассина Траоре пока восстанавливается и будет набирать форму. В случае чего, Швед может подстраховать Даниила Сикана.

Ну и главное – Шведу дорогу в футбол дал Йовичевич. Хорватский тренер хорошо знает сильные и слабые стороны Шведа. Понимает, как работать с этим игроком и делать его успешным. После всех неудач в Европе только Йови способен реанимировать Шведа. В принципе, для «Шахтера» это очень выгодная история. Они могут потенциально получить очень сильного игрока за не самые большие деньги. Будем держать кулаки, чтобы сотрудничество Йовичевича и Шведа стало успешным.

Сергей ТИЩЕНКО