Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер

25-летний вингер «Мехелена» Марьян Швед продолжит карьеру в «Шахтере», с которым подписал 5-летнее трудовое соглашение.

Официально стороны предпочли не раскрывать детали соглашения, однако, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

В «Мехелене» Швед провел два сезона – сперва защищал цвета команды на правах аренды из «Селтика», а затем был выкуплен за нераскрытую сумму.

Напомним, что до переезда в Европу Марьян Швед играл в УПЛ за «Карпаты».