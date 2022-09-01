Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
«Горнякам» вингер обошелся не слишком дорого
25-летний вингер «Мехелена» Марьян Швед продолжит карьеру в «Шахтере», с которым подписал 5-летнее трудовое соглашение.
Официально стороны предпочли не раскрывать детали соглашения, однако, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро.
В «Мехелене» Швед провел два сезона – сперва защищал цвета команды на правах аренды из «Селтика», а затем был выкуплен за нераскрытую сумму.
Напомним, что до переезда в Европу Марьян Швед играл в УПЛ за «Карпаты».
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