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  4. СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 23:07 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:53
2300
11

СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»

По словам президента клуба​​​​​​​, Цыганков и Забарный остаются в «Динамо»

01 сентября 2022, 23:07 | Обновлено 02 сентября 2022, 00:53
2300
11
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос о возможных переходах игроков команды в день закрытия трансферного окна для европейских клубов:

«Предложение «Тоттенгема» по Забарному? Не было никакого предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандатов, но только до «Динамо» ничего не дошло.

Переход Цыганкова? Виктор остается в «Динамо». У него есть год контракта. С возможностью пролонгировать его или доработать до лета. Официального предложения наш клуб не получал. На словах – прозвучала инициатива агента игрока Пере Гвардиолы. Мол, Цыганкова хочет «Жирона». Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на два года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Я считаю, что лидер «Динамо» не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Как будто он товар, о котором вспомнили в последнюю секунду. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. «Жирона» – пусть и клуб из «Сити групп» – к таковым не относится. Это решение было принято сознательно с пониманием возможных потерь.

Будущее Цыганкова? Мы очень любим и уважаем Виктора. У него будет время, чтобы своей игрой в Лиге Европы и в УПЛ доказать, что он достоин того, к чему стремится. Мы будем вести с ним переговоры о продлении контракта, но не собираемся уговаривать или принуждать насильно. Он – не раб «Динамо». Пусть поступает так, как считает нужным. Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую. В жизни бывает всякое. Мы помним случай с Ярмоленко, и помним – с Коноплянкой. Все люди разные, но каждый имеет свое право».

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис Жирона Виктор Цыганков Илья Забарный трансферы Ла Лиги ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 11
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dassin
будем разбиратсо)
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Nick.Grabowski
А реально ли продать Суркиса, Коломойского, Ярославского и Ахметова куда-то подальше от Украины и украинцев? А то их патриотизм и забота настолько искренние и добрые, что удивляешься как вообще можно быть такими прекрасными, честными  и настоящими людьми с большой буквы П. 
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IgorDK
Тут будь які слова зайві, Ігор сказав що не якіх пропозицій по купівлі не було, навіть будь яка аренда футболістів буде розглядатися
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0
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Gargantua
ну и дурак.
надо было Витю отпускать.
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0
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Владислав Рейский
Как обычно. Предложений нет, но потом выясняется что они есть, но или день не тот или клуб или факс или $.
Игроков мнение хоть когда-то спрашивал?
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0
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IgorDK
Там сам Вітя не хотів покидати клуб, Ігор лише по сприяв
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-1
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