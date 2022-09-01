СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»

Президент «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос о возможных переходах игроков команды в день закрытия трансферного окна для европейских клубов:

«Предложение «Тоттенгема» по Забарному? Не было никакого предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандатов, но только до «Динамо» ничего не дошло.

Переход Цыганкова? Виктор остается в «Динамо». У него есть год контракта. С возможностью пролонгировать его или доработать до лета. Официального предложения наш клуб не получал. На словах – прозвучала инициатива агента игрока Пере Гвардиолы. Мол, Цыганкова хочет «Жирона». Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на два года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Я считаю, что лидер «Динамо» не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом. Как будто он товар, о котором вспомнили в последнюю секунду. Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. «Жирона» – пусть и клуб из «Сити групп» – к таковым не относится. Это решение было принято сознательно с пониманием возможных потерь.

Будущее Цыганкова? Мы очень любим и уважаем Виктора. У него будет время, чтобы своей игрой в Лиге Европы и в УПЛ доказать, что он достоин того, к чему стремится. Мы будем вести с ним переговоры о продлении контракта, но не собираемся уговаривать или принуждать насильно. Он – не раб «Динамо». Пусть поступает так, как считает нужным. Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую. В жизни бывает всякое. Мы помним случай с Ярмоленко, и помним – с Коноплянкой. Все люди разные, но каждый имеет свое право».