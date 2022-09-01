Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного
Президент «Динамо» Игорь Суркис отклонил предложение «Тоттенхэма» в размере £25 млн, информирует Динамо Киев Inside.
Клуб из Лондона хотел приобрести центрального защитника киевлян Илью Забарного.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ сделал официальное предложение «Динамо». В клубе из АПЛ планировали, что переход будет завершен в последние дни летнего трансферного окна, однако босс киевлян ответил отказом.
Забарный в текущем сезоне сыграл 1 матч УПЛ и 6 поединков квалификации Лиги чемпионов.
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