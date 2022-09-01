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  4. Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 20:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:10
1146
4

Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн

Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного

01 сентября 2022, 20:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:10
1146
4
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Президент «Динамо» Игорь Суркис отклонил предложение «Тоттенхэма» в размере £25 млн, информирует Динамо Киев Inside.

Клуб из Лондона хотел приобрести центрального защитника киевлян Илью Забарного.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ сделал официальное предложение «Динамо». В клубе из АПЛ планировали, что переход будет завершен в последние дни летнего трансферного окна, однако босс киевлян ответил отказом.

Забарный в текущем сезоне сыграл 1 матч УПЛ и 6 поединков квалификации Лиги чемпионов.

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Тоттенхэм Динамо Киев Игорь Суркис трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Илья Забарный
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Комментарии 4
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ALKOSruLKA
Якщо це правда, то Сурок має проблеми з інтелектом... Більше за Забарного ніхто ніколи не дасть!... Передержать як Циганкова...
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+5
Петр Яновский
Если правда, то Суркис явно неправ.
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+5
Roma513
Жовті сторінки
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+4
Хутин Пуйло
Да продал бы за такие деньги. Тем более на его позицию игроки есть и он не незаменим
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0
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