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  4. В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 21:43 | Обновлено 30 августа 2022, 21:45
3978
8

В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы

24-летний вингер может оказаться в «Севилье» или «Вильярреале»

30 августа 2022, 21:43 | Обновлено 30 августа 2022, 21:45
3978
8
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Два испанских гранда, «Севилья» и «Вильярреал», очень заинтересованы в аренде молодого таланта киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, информирует испанское издание Marca.

Контракт украинского вингера с киевским «Динамо» заканчивается летом 2023 года. «Севилья» по многим параметрам подходит Цыганкову, но «Вильярреал» тоже не сдается.

В Испании считают, что цена на трансфер 24-летнего правого вингера не будет очень высокой, так как остался год до окончания контракта футболиста. Сам игрок убежден, что его отпустят уже сейчас, на финише летнего трансферного окна.

Оба испанских клуба готовы подписать хавбека прямо сейчас. Но если «Динамо» выставит большую цену, то испанцы готовы просто подождать сезон и затем взять Цыганкова бесплатно.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 4 матча и забил 1 гол в Лиге чемпионов.

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Виктор Цыганков Севилья Вильярреал трансферы УПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Динамо Киев
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Источник Marca
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Комментарии 8
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zhyr
в 24 вже не молодий, а саме розквіт футболіста
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+4
Remark
И Сева и Вилья - это не его уровень. Слишком требовательные команды. Как по мне, он уже пересидел в ДК. Плюс немного хрустальный и играет игру хорошо, игру не очень (и это учитывая наш уровень чемпионата, а Испания куда в разы выше по уровню и игры там интенсивнее). Поэтому думаю, что это утка.
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+3
umnuy2
будет кино если свободным уйдет через год
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+2
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Gargantua
Севилья уже берет Янузая бесплатно, так что остается Вильярреал.
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+2
dudigo78
ну це вже дійсно не смішно
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0
AK.228
Гранди Іспанії скоріш .... Мільонів за 10-12 , бо дійсно піде безкоштовно
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0
Борис Глебов
Валейдолид или райопеликано его уровень
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-1
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