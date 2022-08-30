В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы

Два испанских гранда, «Севилья» и «Вильярреал», очень заинтересованы в аренде молодого таланта киевского «Динамо» Виктора Цыганкова, информирует испанское издание Marca.

Контракт украинского вингера с киевским «Динамо» заканчивается летом 2023 года. «Севилья» по многим параметрам подходит Цыганкову, но «Вильярреал» тоже не сдается.

В Испании считают, что цена на трансфер 24-летнего правого вингера не будет очень высокой, так как остался год до окончания контракта футболиста. Сам игрок убежден, что его отпустят уже сейчас, на финише летнего трансферного окна.

Оба испанских клуба готовы подписать хавбека прямо сейчас. Но если «Динамо» выставит большую цену, то испанцы готовы просто подождать сезон и затем взять Цыганкова бесплатно.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 4 матча и забил 1 гол в Лиге чемпионов.