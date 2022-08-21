Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 10:12 |
777
1

«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо

Готов продать, но нет предложений

21 августа 2022, 10:12 |
777
1
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис готов продать хавбека Виктора Цыганкова, если киевский клуб получит соответствующее предложение.

«Цыганков может уйти, он же не раб, и насильно в «Динамо» его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он будет и дальше играть на благо «Динамо».

«Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать», - сказал Суркис.

Контракт игрока истекает летом 2023 года.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Динамо Киев Виктор Цыганков Игорь Суркис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
Бокс | 21 августа 2022, 02:56 7
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя

Британец второй раз проиграл Александру Усику

Александр УСИК: «В глазах Джошуа я увидел, что он почувствовал свою победу»
Бокс | 21 августа 2022, 08:28 3
Александр УСИК: «В глазах Джошуа я увидел, что он почувствовал свою победу»
Александр УСИК: «В глазах Джошуа я увидел, что он почувствовал свою победу»

8-й и 9-й раунды были непростыми для украинца

Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Футбол | 20.08.2022, 21:50
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Испанский клуб работает над трансфером Матвиенко
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Бокс | 21.08.2022, 02:07
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Бокс | 21.08.2022, 02:15
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ἡλίας
Цыганков - рядовой
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
19.08.2022, 23:23 14
Другие виды
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23
Бокс
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
19.08.2022, 10:54 3
Футбол
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
19.08.2022, 15:16 3
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности