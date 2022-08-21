«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис готов продать хавбека Виктора Цыганкова, если киевский клуб получит соответствующее предложение.

«Цыганков может уйти, он же не раб, и насильно в «Динамо» его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он будет и дальше играть на благо «Динамо».

«Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать», - сказал Суркис.

Контракт игрока истекает летом 2023 года.