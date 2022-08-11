Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала

Сейчас найти команду Виктору Цыганкову в Европе активно пытается агент Пере Гвардиола, родной брат главного тренера «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Игорь Бурбас, сам Цыганков отклонил два предложения – от «Вильярреала» и «Аталанты».

«Вильярреалу» Цыганков отказал из-за того, что ждет более солидного варианта, а «Аталанта» отпугнула его рассказами о тяжелых тренировках наставника команды Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает через год, и форвард готов покинуть родной клуб на правах свободного агента.