Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Лидер «Динамо» мог стать одноклубником Руслана Малиновского
Сейчас найти команду Виктору Цыганкову в Европе активно пытается агент Пере Гвардиола, родной брат главного тренера «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Игорь Бурбас, сам Цыганков отклонил два предложения – от «Вильярреала» и «Аталанты».
«Вильярреалу» Цыганков отказал из-за того, что ждет более солидного варианта, а «Аталанта» отпугнула его рассказами о тяжелых тренировках наставника команды Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает через год, и форвард готов покинуть родной клуб на правах свободного агента.
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