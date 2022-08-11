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  4. Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 18:43 |
811
0

Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала

Лидер «Динамо» мог стать одноклубником Руслана Малиновского

11 августа 2022, 18:43 |
811
0
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Сейчас найти команду Виктору Цыганкову в Европе активно пытается агент Пере Гвардиола, родной брат главного тренера «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Игорь Бурбас, сам Цыганков отклонил два предложения – от «Вильярреала» и «Аталанты».

«Вильярреалу» Цыганков отказал из-за того, что ждет более солидного варианта, а «Аталанта» отпугнула его рассказами о тяжелых тренировках наставника команды Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, контракт Цыганкова с «Динамо» истекает через год, и форвард готов покинуть родной клуб на правах свободного агента.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Аталанта Вильярреал трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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Источник Чистий підкаст
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