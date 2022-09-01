Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:42
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Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи
01 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:42
1956
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Клуб УПЛ «Днепр-1» получил финальное предложение по трансферу форварда Артема Довбика, информирует журналист Игорь Бурбас.
«Трабзонспор» дает за переход нападающего 10 млн евро + 20% из последующей продажи. Для чемпиона Турции этот трансфер может стать рекордным в истории клуба.
Днепряне пока не дают ответа. У турок в запасе всего один день, так как 2 сентября вечером завершается подача заявок на еврокубки.
Довбик в минувшем сезоне УПЛ был лучшим бомбардиром, забив 14 мячей в 18 матчах.
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Бокс
через полгода в этой УПЛ он никому не будет нужен