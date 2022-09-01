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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:42
1956
2

Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику

«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи

01 сентября 2022, 21:34 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:42
1956
2
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
СК Днепр-1. Артем Довбик

Клуб УПЛ «Днепр-1» получил финальное предложение по трансферу форварда Артема Довбика, информирует журналист Игорь Бурбас.

«Трабзонспор» дает за переход нападающего 10 млн евро + 20% из последующей продажи. Для чемпиона Турции этот трансфер может стать рекордным в истории клуба.

Днепряне пока не дают ответа. У турок в запасе всего один день, так как 2 сентября вечером завершается подача заявок на еврокубки.

Довбик в минувшем сезоне УПЛ был лучшим бомбардиром, забив 14 мячей в 18 матчах.

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Артем Довбик Днепр-1 Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Xzibit11
Никакой Турции, погубишь свою карьеру
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+1
Gargantua
продавайте, дураки
через полгода в этой УПЛ он никому не будет нужен
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-2
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