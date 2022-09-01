Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику

Клуб УПЛ «Днепр-1» получил финальное предложение по трансферу форварда Артема Довбика, информирует журналист Игорь Бурбас.

«Трабзонспор» дает за переход нападающего 10 млн евро + 20% из последующей продажи. Для чемпиона Турции этот трансфер может стать рекордным в истории клуба.

Днепряне пока не дают ответа. У турок в запасе всего один день, так как 2 сентября вечером завершается подача заявок на еврокубки.

Довбик в минувшем сезоне УПЛ был лучшим бомбардиром, забив 14 мячей в 18 матчах.