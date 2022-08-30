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  4. Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 20:42 | Обновлено 30 августа 2022, 21:53
6315
2

Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас

Форвард «Днепра-1» имеет предложения из чемпионатов Турции и Германии

30 августа 2022, 20:42 | Обновлено 30 августа 2022, 21:53
6315
2
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили уже в текущем трансферном окне.

Таким образом, игрок хочет, чтобы клуб смог выручить за него максимальную компенсацию, информирует журналист Игорь Бурбас.

В офисе клуба сейчас предложения из Турции (от «Трабзонспора») и Германии (от «Штутгарта»). Об аренде речь не идет, рассматриваются только варианты перманентных трансферов.

Ранее претендентами на форварда называли немецкий «Аугсбург» и итальянскую «Салернитану».

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 14 мячей в 18 матчах «Днепра-1» во всех турнирах.

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Артем Довбик трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Игорь Бурбас Трабзонспор Штутгарт трансферы Бундеслиги
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Комментарии 2
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umnuy2
пацан понял что в этом упл не фонтан играть-уровень дно.Год только потеряет. Прогоним орков тогда пусть возвращается.
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Макс Максов
Єврей походу не відпустить!
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