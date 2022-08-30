Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили уже в текущем трансферном окне.

Таким образом, игрок хочет, чтобы клуб смог выручить за него максимальную компенсацию, информирует журналист Игорь Бурбас.

В офисе клуба сейчас предложения из Турции (от «Трабзонспора») и Германии (от «Штутгарта»). Об аренде речь не идет, рассматриваются только варианты перманентных трансферов.

Ранее претендентами на форварда называли немецкий «Аугсбург» и итальянскую «Салернитану».

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 14 мячей в 18 матчах «Днепра-1» во всех турнирах.