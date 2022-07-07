Англия07 июля 2022, 18:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником
Джо Гомес оформил новый контракт
07 июля 2022, 18:27 |
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Клуб АПЛ «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Джо Гомесом.
Контракт рассчитан до середины 2027 года.
25-летний Гомес в минувшем сезоне из-за травмы провел всего 21 матч. Всего за Красных отыграл 142 матча.
Ранее «Ливерпуль» продлил контракт Мохамеда Салаха.
We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2022
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