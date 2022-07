ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником

Клуб АПЛ «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Джо Гомесом.

Контракт рассчитан до середины 2027 года.

25-летний Гомес в минувшем сезоне из-за травмы провел всего 21 матч. Всего за Красных отыграл 142 матча.

Ранее «Ливерпуль» продлил контракт Мохамеда Салаха.

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌