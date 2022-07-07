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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником
Англия
07 июля 2022, 18:27 |
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником

Джо Гомес оформил новый контракт

07 июля 2022, 18:27 |
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с основным защитником
liverpoolfc.com

Клуб АПЛ «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Джо Гомесом.

Контракт рассчитан до середины 2027 года.

25-летний Гомес в минувшем сезоне из-за травмы провел всего 21 матч. Всего за Красных отыграл 142 матча.

Ранее «Ливерпуль» продлил контракт Мохамеда Салаха.

 

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Источник ФК Ливерпуль
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