ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют

Польские болельщики решили не отставать от украинских и во время матчей исполняют песню про путина.



Но не всеми известную, которую впервые спели болельщики харьковского «Металлиста», а свою. Получается не хуже, атмосфера на стадионах соответствующая.

Polish Ultras singing in unison against Putin & the RU invasion in Ukraine from the stands 🔥🗣



‘F*ck Putin murderer & scumbag’



‘F*ck Putin’



‘Putin is a c*nt’



‘Russian wh*re’ pic.twitter.com/NpcozXI4rE