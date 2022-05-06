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  4. ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
Польша
06 мая 2022, 21:40 | Обновлено 06 мая 2022, 22:01
1654
0

ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют

Выходит не хуже, чем у фанатов «Металлиста»

06 мая 2022, 21:40 | Обновлено 06 мая 2022, 22:01
1654
0
ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
ФК Легия Варшава

Польские болельщики решили не отставать от украинских и во время матчей исполняют песню про путина.
 
Но не всеми известную, которую впервые спели болельщики харьковского «Металлиста», а свою. Получается не хуже, атмосфера на стадионах соответствующая. 

Оригинальный трек Cypis - Putin

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Источник Sport.ua
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