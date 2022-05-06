ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
Выходит не хуже, чем у фанатов «Металлиста»
Польские болельщики решили не отставать от украинских и во время матчей исполняют песню про путина.
Но не всеми известную, которую впервые спели болельщики харьковского «Металлиста», а свою. Получается не хуже, атмосфера на стадионах соответствующая.
Polish Ultras singing in unison against Putin & the RU invasion in Ukraine from the stands 🔥🗣— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 6, 2022
‘F*ck Putin murderer & scumbag’
‘F*ck Putin’
‘Putin is a c*nt’
‘Russian wh*re’ pic.twitter.com/NpcozXI4rE
Оригинальный трек Cypis - Putin
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