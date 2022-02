ВИДЕО. Слезы Зинченко и Миколенко перед матчем АПЛ

Перед матчем АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити» команды выразили поддержку Украине в ее борьбе против российского оккупанта.

Игроки Александр Зинченко и Виталий Миколенко не смогли сдержать слезы.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh