ФОТО. Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве

Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Валерия Лобановского, 6а, в Киеве.

Украинская армия ведет ожесточенную борьбу против захватчиков из РФ.

