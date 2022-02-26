ФОТО. Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве

Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Валерия Лобановского, 6а, в Киеве.
Украинская армия ведет ожесточенную борьбу против захватчиков из РФ.
Киев (Украина). 26 февраля 2022 года. Крылатая ракета попала в жилой дом.
📍Kiyev, Solomenka..— Hediyye Hasanova (@Hediyye994) February 26, 2022
Qurbanların sayı barədə məlumat dəqiqləşdirilir...
📍Киев, Соломенка..
Про количество жертв информация уточняется…#StopPutin #StopWar #HelpUkraine #StandWithUkriane 🇺🇦🙏 pic.twitter.com/4NFGxQciK2
Another video of the shelling pic.twitter.com/vt2ZqL8jcP— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022
Видео с камеры наблюдения внутри одной из квартир в доме на Лобановского в Киеве. pic.twitter.com/qZ3PSwGDxC— 10 апреля (@buch10_04) February 26, 2022
Источник — Sport.ua
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"На утро сегодняшнего дня - 3500 убитых и чуть менее 200 пленных. Если показать этих людей, пришедших в Украину убивать, то Россия поймет, что она делает в Украине"
1. Кто в той рф поймёт? Только родители погибших и пленных, меньшинство других граждан... Но не верхушка РФ
2. Этих почти 200 пленных нужно кормить, лечить раненных, охранять... да уж...
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