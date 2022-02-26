ФОТО. Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве

Украинская армия ведет ожесточенную борьбу против захватчиков из РФ

  • 26.02.2022 08:45
  • 7036 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве
© Twitter

Крылатая ракета попала в жилой дом на проспекте Валерия Лобановского, 6а, в Киеве.

Украинская армия ведет ожесточенную борьбу против захватчиков из РФ.

Киев (Украина). 26 февраля 2022 года. Крылатая ракета попала в жилой дом.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
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    online
    Burevestnik, 26.02.2022 09:01
    +1
    Михаил Подоляк:
    "На утро сегодняшнего дня - 3500 убитых и чуть менее 200 пленных. Если показать этих людей, пришедших в Украину убивать, то Россия поймет, что она делает в Украине"
    1. Кто в той рф поймёт? Только родители погибших и пленных, меньшинство других граждан... Но не верхушка РФ
    2. Этих почти 200 пленных нужно кормить, лечить раненных, охранять... да уж...
    Ссылка
    sl@sh, 26.02.2022 09:04 (изменен)
    -2
    Ппц, далі буде більше. Будуть по мирним,цивільним бить, щоб примусити сідать за стіл переговорів
    Ссылка
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