12 побед и 0 поражений: Динамо очень успешно провело спарринги на сборах

Киевское «Динамо» завершило работу на учебно-тренировочных сборах. Начала подготовку к сезону команда Мирчи Луческу в Испании, а с 31 января перебазировалась в Турцию.
Всего чемпионы Украины провели 15 спаррингов, в которых одержали 12 побед и ни разу не проиграли. Три товарищеские встречи завершились с ничейным исходом.
Предлагаем ознакомиться с результатами всех контрольных матчей «Динамо»:
21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0
22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0
25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1
27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1
02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2
04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1
07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0
08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0
10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1
13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0
15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0
17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0
19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
21.02. Динамо – РФШ (Латвия) – 2:1
Отметим, что «Динамо» – не единственный клуб УПЛ, который не проиграл ни одного спарринга. Таким же достижением может похвастаться львовский «Рух», но у него 8 побед и 2 ничьи.
Источник — Sport.ua
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Караваев футбольная затычка
Третья позиция уже
Шапа без альтернативы.
А бражко очень сильная замена сидору.
Защита очень крутая.
Пока разочаровал дубинчак.
Витинью лучший на сборах.
Динамо получит пилюлей за первый тайм с латышами.
Никто абсолютно не расслаблен
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