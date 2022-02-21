12 побед и 0 поражений: Динамо очень успешно провело спарринги на сборах

Всего три контрольных матча команды Мирчи Луческу завершились вничью

  • 21.02.2022 13:28
  • 372 просмотра
  • 6 комментариев
12 побед и 0 поражений: Динамо очень успешно провело спарринги на сборах
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» завершило работу на учебно-тренировочных сборах. Начала подготовку к сезону команда Мирчи Луческу в Испании, а с 31 января перебазировалась в Турцию.

Всего чемпионы Украины провели 15 спаррингов, в которых одержали 12 побед и ни разу не проиграли. Три товарищеские встречи завершились с ничейным исходом.

Предлагаем ознакомиться с результатами всех контрольных матчей «Динамо»:

21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0

22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Читайте также
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2

04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0

10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0

17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

21.02. Динамо – РФШ (Латвия) – 2:1

Отметим, что «Динамо» – не единственный клуб УПЛ, который не проиграл ни одного спарринга. Таким же достижением может похвастаться львовский «Рух», но у него 8 побед и 2 ничьи.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Dominik, 21.02.2022 13:33
    +2
    Что говорить, Лучшая команда Украины!!!
    Ссылка
    Умник, 21.02.2022 13:46
    +1
    Ванат заслужил стать основным форвардом.
    Караваев футбольная затычка
    Третья позиция уже
    Шапа без альтернативы.
    А бражко очень сильная замена сидору.
    Защита очень крутая.
    Пока разочаровал дубинчак.
    Витинью лучший на сборах.
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко, 21.02.2022 13:50
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 13:31
    Список с дворников Люксембурга и ноунеймов пятых лиг
    Ага, а шлактер прямо с реалом и юве играл
    Ссылка
    Умник, 21.02.2022 13:48
    0
    Михаил Степанов, 21.02.2022 13:36
    Да, уж...как бы не зазнались)))
    Ну позвольте автор статьи спорт.юа
    Динамо получит пилюлей за первый тайм с латышами.
    Никто абсолютно не расслаблен
    Ссылка
    Михаил Степанов, 21.02.2022 13:36
    -3
    Да, уж...как бы не зазнались)))
    Ссылка
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 21.02.2022 13:31
    -5
    Список с дворников Люксембурга и ноунеймов пятых лиг
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности