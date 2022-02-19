Без Зинченко. Украинец остался в запасе Манчестер Сити на матч АПЛ

«Манчестер Сити» в матче очередного тура АПЛ примет «Тоттенхэм». Украинский защитник Александр Зинченко остался в запасе.
Зинченко играл в основе в прошлом туре АПЛ, а также выходил на замену в поединке Лиги чемпионов в середине недели.
Your City XI to take on Tottenham! ⬇️— Manchester City (@ManCity) February 19, 2022
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden
SUBS | Carson, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Delap, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/1PXbaD7bJv
Источник — Sport.ua
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