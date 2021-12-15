Миколенко сыграет в АПЛ, Динамо U-19 узнало соперника, Шева впервые выиграл

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 декабря.

1A. Он будет играть в Европе. Стало известно, куда переходит Миколенко

Левый защитник «Динамо» вскоре станет игроком английского «Эвертона»

1B. Источник: Лидер Динамо перейдет в европейский клуб

Виталий Миколенко в ближайшее время покинет киевскую команду

2. Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги

14 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей

3A. Первая победа Шевы! Дженоа обыграла Салернитану в Кубке Италии

«Грифоны» вышли в 1/8 финала

3B. Ман Сити забил 7 мячей! Зинченко поучаствовал в разгроме Лидса

В другом матче игрового дня «Астон Вилла» победила «Норвич»

4A. ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла сборной Японии

Поражение во втором поединке на турнире

4B. СК Сокол добыл первую победу в истории клуба уже во втором туре Суперлиги

Данила Макаренко оформил первый шатаут в истории хоккейной Суперлиги

5A. Шанс для Скрипника? Ференцварош уволил главного тренера

Команда Петера Штегера находится на втором месте чемпионате Венгрии

5B. Не только Скрипник. Ференцварош интересуется еще одним украинским тренером

Команду может возглавить Юрий Вернидуб

6A. Динамо готово взять на просмотр одного из лидеров Десны

Андрей Тотовицкий имеет шанс показать себя Мирче Луческу

6B. Довбик нацелен на топ-чемпионат. Динамо и Шахтер не интересуют

Форвард хочет перебраться в серьезный чемпионат

7A. Что случилось? Матч Ман Юнайтед в Премьер-лиге экстренно перенесен

В Британии обсуждается возможность приостановки АПЛ из-за коронавируса

7B. Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает влияние на футбол

8. Формула-1 MAX. Сезон, который запомнится и войдет в историю

Борьба Ферстаппена и Хэмилтона порадовала болельщиков

9A. Прокол по-стамбульски. Как ошибся Бешикташ, поверив в Алекса Тейшейру

Sport.ua рассказывает, как складывается карьера экс-лидера «Шахтера» в Турции

9B. ЧМ раз в два года – зло. ФИФА доказала это, отдав турниры России и Катару

В следующем году нас ждет одно из наиболее резонансных футбольных соревнований в истории

10. Металлист 1925: болезнь роста или рост болезни?

Обозреватель Sport.ua призывает болельщиков «25-х» набраться терпения