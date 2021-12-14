Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги

14 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей

  • 14.12.2021 13:17
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Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги
© УЕФА

Во вторник, 14 декабря, в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.

8 победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов, среди которых и киевское «Динамо» U-19.

По результатам жеребьевки соперником «Динамо» стал клуб «Депортиво» (Испания).

Победители Пути чемпионов стран играют дома, а значит, киевское «Динамо» сыграет матч этой стадии на выезде.

8 одноматчевых противостояний 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. 8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям 8 групп Пути ЛЧ. Затем будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Юношеская лига УЕФА 2021/22

1/16 финала, 8 или 9 февраля

  •  Эмполи (Италия) –  Боруссия Дортмунд (Германия)
  •  Генк (Бельгия) –  Челси (Англия)
  •  АЗ Алкмаар (Нидерланды) –  Вильярреал (Испания)
  •  Жилина (Словакия) –  Интер (Италия)
  •  Хайдук (Хорватия) –  Атлетико (Испания)
  •  Мидтьюлланд (Дания) –  Брюгге (Бельгия)
  •  Депортиво (Испания) –  Динамо Киев (Украина)
  •  Рейнджерс (Шотландия) –  Севилья (Испания)

Вышли напрямую в 1/8 финала (победители групп)

  •  ПСЖ (Франция)
  •  Ливерпуль (Англия)
  •  Спортинг (Португалия)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Бенфика (Португалия)
  •  Манчестер Юнайтед (Англия)
  •  РБ Зальцбург (Австрия)
  •  Ювентус (Италия)

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:20
    +3
    Нормальный жребий, удачи нашим парням !
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 13:20
    +2
    Не просто будет, но классно шо в лч
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    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 13:37
    -1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 13:20
    Нормальный жребий, удачи нашим парням !
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