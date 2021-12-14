Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги

Во вторник, 14 декабря, в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Юношеской лиги УЕФА.
8 победителей Пути чемпионов получили в соперники команды, которые финишировали вторыми на групповой стадии Пути Лиги чемпионов, среди которых и киевское «Динамо» U-19.
По результатам жеребьевки соперником «Динамо» стал клуб «Депортиво» (Испания).
Победители Пути чемпионов стран играют дома, а значит, киевское «Динамо» сыграет матч этой стадии на выезде.
8 одноматчевых противостояний 1/16 финала пройдут 8 или 9 февраля. 8 победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям 8 групп Пути ЛЧ. Затем будут сыграны стадии 1/8 финала (1 или 2 марта), 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).
Юношеская лига УЕФА 2021/22
1/16 финала, 8 или 9 февраля
- Эмполи (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Генк (Бельгия) – Челси (Англия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Вильярреал (Испания)
- Жилина (Словакия) – Интер (Италия)
- Хайдук (Хорватия) – Атлетико (Испания)
- Мидтьюлланд (Дания) – Брюгге (Бельгия)
- Депортиво (Испания) – Динамо Киев (Украина)
- Рейнджерс (Шотландия) – Севилья (Испания)
Вышли напрямую в 1/8 финала (победители групп)
- ПСЖ (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Спортинг (Португалия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Бенфика (Португалия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- РБ Зальцбург (Австрия)
- Ювентус (Италия)
Источник — Sport.ua
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