ЧМ раз в два года – зло. ФИФА доказала это, отдав турниры России и Катару

11 лет назад, в начале декабря 2010-го, в швейцарском Цюрихе произошла одна из наиболее странных процедур выборов следующих стран-организаторов чемпионатов мира по футболу. Если ранее в большинстве своем этот процесс выглядел сухо и даже неинтересно, то в 2010-м в ситуацию вмешались одни из наиболее могущественных стран на планете, особенно нуждающиеся в наращивании своего глобального влияния.

Голосование, в результате которого право провести чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах получили Россия и Катар, соответственно, стало открытием новой эры в футболе. С одной стороны, такой выбор ФИФА означал, что игра № 1 открывает перед собой все новые и новые горизонты, и делает уверенный шаг в сторону фактически неизведанных территорий (ранее ни Россия, ни Катар никогда в истории не принимали самый престижный футбольный турнир планеты). Однако у каждой медали, как известно, есть и вторая сторона. И вот она, как это часто бывает, и оказалась темной. Выборы хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 навсегда вошли в историю футбола и ФИФА, как наглая коррупционная афера, достойная, пожалуй, экранизации у Фрэнсиса Форда Копполы.

Для России и Катара возможность провести на своих территориях футбольный чемпионат мира выглядела едва ли не идеальной платформой, позволяющей смыть серьезные объемы грязи с этих государств на международной арене, получив позитивные отклики и, возможно, улучшение геополитических перспектив. Государства, получающие существенные средства от торговли энергоресурсами, но не занимающиеся развитием общества как такового, решили использовать деньги в качестве основного инструмента по отбеливанию репутаций своих режимов, имеющих дурную славу в Западной цивилизации.

Ключевым оппонентом России, как казалось до начала голосования, будет Англия. Катара – Соединенные Штаты Америки. Островитяне были представлены на наивысшем уровне – тогдашним премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном, принцем Уильямом и легендой английского футбола конца «девяностых» – начала «нулевых» Дэвидом Бекхэмом. Вся эта славная компания, как ожидалось, должна была привезти на Туманный Альбион радостные вести.

Нечто подобное наблюдалось и со стороны американской заявки. Поддержать США в стремлении заполучить право провести финальную часть ЧМ-2022 в Швейцарию прибыли бывший президент страны Билл Клинтон, компанию которому составил действующий на тот момент Генеральный прокурор США Эрик Холдер. И если у англичан еще были достойные конкуренты (особенно выделялись совместные заявки Испании и Португалии, а также Бельгии и Нидерландов), то вот с потенциальной победой американцев, казалось, никаких вопросов возникнуть не должно (в конкурентах у них, помимо Катара, были Япония, Южная Корея и Австралия).



Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер

Поговаривали, что тогдашнему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру даже лично позвонил 44-й Президент США Барак Обама, который в телефонном разговоре накануне процедуры голосования рассказал футбольному функционеру, насколько победа американской заявки за право провести ЧМ-2022 является важной для этого государства. Блаттер внимательно выслушал Обаму и ответил, что он разделяет эту позицию, но в одиночку не способен на что-либо повлиять.

Очевидно, Блаттер лукавил, но вряд ли он до конца осознавал масштабы и потенциальные последствия того скандала, который разгорелся вокруг ФИФА со временем. Когда право проведения ЧМ-2018 досталось России, а ЧМ-2022 – Катару, ФБР провело расследование, выявившее коррупцию в Международной федерации футбола на сумму около 120 миллионов фунтов стерлингов. Это не были деньги, полученные в качестве прямого подкупа за голоса, зато они «выплыли наружу» в связи с противоправными действиями, случившимися в предыдущие 20 лет.

В итоге Блаттер, как и тогдашний президент УЕФА Мишель Платини, были отлучены от футбола на восемь лет за платеж в 1,35 миллиона фунтов стерлингов, который был проведен первым в пользу второго в 2011 году. Блаттер утверждал, что это был выставленный задним числом счет за услуги, оказанные Платини в качестве специального советника ФИФА в течение четырехлетнего периода, начиная с 1998 года. Комитет по этике же пришел к иному выводу, основываясь на своих суждениях, что имели место быть нецелевая растрата денежных средств, конфликт интересов, ложная отчетность и несоблюдение устава организации.

ФБР действовало на основании первоначальной наводки, полученной от бывшего британского шпиона и главы отдела по России в штаб-квартире MI-6 Криса Стила. Ее американцам предоставила английская агентура, обеспокоенная слухами, что судьба голосования по хозяевам ЧМ-2018 и ЧМ-2022 предрешена заранее.

Подозрения англичан и американцев усилились, когда за две недели до голосования комитет по этике ФИФА отстранил от выполнения своих обязанностей двух членов исполнительного комитета организации, состоящего из 24 человек, которые согласились продать свои голоса. Речь шла о Рейнальде Темари (экс-президенте Футбольной Конфедерации Океании) и Амосе Адаму (экс-президенте Футбольного союза Западной Африки). Выкрыть их помогли британские журналисты, которые ловко провели операцию, предложив нерадивым чиновникам деньги за продажу голосов…

Но история с Темари и Адаму оказалась лишь верхушкой коррупционного айсберга в ФИФА. Стил, который был специалистом по России в MI-6 с 2006 по 2009 годы, раскрыл источник сговора между этой страной и Катаром, который состоялся во время визита российской делегации высокого уровня в азиатскую страну в апреле 2010 года. Тогда официально темой переговоров являлась разработка нефтяных месторождений на полуострове Ямал, однако неофициально, как удалось узнать Стилу и его агентуре, стороны обсуждали пакт о голосовании на определение стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Россия и Катар, используя мощный денежный ресурс, хотели повлиять на голоса представителей более бедных стран-членов ФИФА.

Когда Стил собрал достаточно информации, он передал ее руководству британских спецслужб, чтобы те могли сыграть на опережение. В выпущенное недавно документальном фильме «Люди, которые продали чемпионат мира», Стил признается: «Думаю, что сделка с полуостровом Ямал говорит сама за себя. Именно так проводилась эта операция, где были задействованы активы России и Катара. Чемпионат мира по футболу – это один из индикаторов невидимого обывателю образа работы современного мира».

В итоге расследование ФБР выявило причастность ключевых должностных лиц ФИФА к сговору и коррупции, в том числе бывшего президента КОНКАКАФ Джека Уорнера, который в 2011 году был сперва временно отстранен от исполнения обязанностей, а затем и отправлен в отставку. Лишь в марте 2020 года власти США выдвинули Уорнеру официальные обвинения в получении неправомерной выгоды на сумму в 5 миллионов долларов за содействие выбора России и Катара в качестве стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022, соответственно.

Само же голосование прошло так, что Англия, чья заявка была признана лучшей с точки зрения технического аспекта и презентации, выбыла уже на первом этапе после получения всего 2 из 22 доступных голосов против 9 у России. Во втором туре россияне набрали 13 голосов, достаточно легко обойдя Испанию с Португалией и Бельгию с Нидерландами. Что касается Катара, то этой стране пришлось пройти через четыре тура голосования, причем каждый раз азиаты набирали больше голосов, чем остальные претенденты. В финальной стадии Катар получил 14 голосов, а заявка США – лишь 8. Несмотря на то, что сразу же после голосования появилось множество негативных отзывов о его ходе, Блаттер, Россия и Катар всячески отрицали какие-либо нарушения со своей стороны.

В итоге ЧМ-2018 все-таки был проведен в России, несмотря на то, что эта страна в 2014 году аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Мировое сообщество высказывало свою озабоченность, но проведению главного футбольного турнира планеты на территории страны-агрессора и оккупанта ничего не помешало…

С Катаром ныне ситуация также весьма симптоматичная. Эту страну многочисленные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, перманентно обвиняют в нарушении прав человека. В частности, ими установлено, что за прошедшие десять лет в Катаре погибло около 6,5 тысяч рабочих, в основном из стран Юго-Восточной Азии. Эти люди всячески стараются помочь богатеньким азиатам отстроить всю ключевую инфраструктуру к финальной части ЧМ-2022, получая взамен за это сущие гроши и абсолютно ужасные условия для труда и жизни.

Ради проведения финальной части ЧМ-2022 в Катаре ФИФА даже пошла на смену традиционного времени розыгрыша турнира. Впервые в истории соревнование пройдет не в мае, июне или июле, а в ноябре-декабре, что вызвано ужасной жарой, царящей в азиатской стране в привычные для финальной части чемпионатов мира месяцы. И, судя по всему, уже ничего не помешает состояться турниру в Катаре. Власти этой страны, как и ранее россияне, сделали ставку на улучшение собственной репутации за счет проведения величайшего футбольного шоу на планете. Вот только добыто само право проведения этого соревнования было с ужасными фактами коррупции, и это, пожалуй, ключевой фактор, говорящий против безумной идеи нынешнего руководства ФИФА о проведении финальных частей чемпионатов мира каждые два года. Нам достаточно того цирка, который мы увидели одиннадцать лет назад, и мы не хотим, чтобы нечто подобное имело шанс повторяться вдвое чаще…

Текст: meta.ua/sport