Довбик нацелен на топ-чемпионат. Динамо и Шахтер не интересуют

Форвард хочет перебраться в серьезный чемпионат

  • 14.12.2021 15:51
  • 3633 просмотра
  • 20 комментариев
Довбик нацелен на топ-чемпионат. Динамо и Шахтер не интересуют
© scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, к форварду «Днепра-1» Артему Довбику есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ.

Однако Довбик, скорее всего, завершит сезон в Украине. Если лучший бомбардир текущего сезона УПЛ сможет закончить чемпионат с 20+ голами, то это повысит его стоимость.

При этом сам Артем не хочет переходить в «Динамо» или «Шахтер», который ранее им интересовались, и хочет попробовать себя  топ-чемпионате.

В нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

Источник — ТаТоТаке

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    R1d3r
    R1d3r, 14.12.2021 16:00 (изменен)
    +7
    Было бы неплохо в топ-чемпионат, как раз в самом расцвете сил
    Ссылка
    Умник
    Умник, 14.12.2021 15:58
    +6
    Отлично.
    Удачи ему
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 14.12.2021 16:15 (изменен)
    +4
    И правильно, нечего в наши гранды переходить, которые год от года позорятся в Европе
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 14.12.2021 16:12
    +4
    Mikola12, 14.12.2021 16:08
    Так он уже был в европейском чемпионате,но там без тепличных украинских условий он ничего не показал.
    Он там был в возрасте 21. Молодой игрок, травма крестов, которая выбила его на полгода-год и датский язык. Глупо сравнивать Довбика трехлетней давности и нынешнего Довбика. Сейчас это игрок сборной и лучший бомбардир чемпа, тогда это был перспективный игрок.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 14.12.2021 16:01 (изменен)
    +3
    dd dent, 14.12.2021 15:52
    Ого, а потянет?
    Кто кого потянет? Он здоровый бык, если ты в этом смысле. А так, нужно ему уже сейчас иностранный язык изучать. 24 года, прекрасный возраст для перехода в европейский чемпионат.
    Ссылка
    acfred
    acfred, 14.12.2021 16:16
    +2
    Хорошие амбиции ! только "за"
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 14.12.2021 16:30
    +1
    Я верю в Довбика. Самый перспективный украинский игрок сейчас. Главное, что он еще не звездатый.
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 14.12.2021 16:08
    +1
    Aleks04, 14.12.2021 16:01
    Кто кого потянет? Он здоровый бык, если ты в этом смысле. А так, нужно ему уже сейчас иностранный язык изучать. 24 года, прекрасный возраст для перехода в европейский чемпионат.
    Так он уже был в европейском чемпионате,но там без тепличных украинских условий он ничего не показал.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:06
    +1
    timetocrusade, 14.12.2021 15:54
    а чо не?
    Главное в запас не уйти, а так то да конечно
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:06
    +1
    Aleks04, 14.12.2021 16:01
    Кто кого потянет? Он здоровый бык, если ты в этом смысле. А так, нужно ему уже сейчас иностранный язык изучать. 24 года, прекрасный возраст для перехода в европейский чемпионат.

    Не ну адаптация нужна конечно ну и спрос на быка с $
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    Евгений Бойкинюк, 14.12.2021 16:04
    +1
    летом можно продавать как раз к тому времени цена на него вырастет и днепр денег заработает
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:42
    0
    FunnyCat_____, 14.12.2021 16:39
    Удачи ему ! Надеюсь со второго захода получится !
    Так можно было и через дк (сезон хотя б) и на повышение
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 16:39
    0
    Удачи ему ! Надеюсь со второго захода получится !
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 14.12.2021 16:29
    0
    Евгений Бойкинюк, 14.12.2021 16:04
    летом можно продавать как раз к тому времени цена на него вырастет и днепр денег заработает
    Говорят, что половина денег за Довбика автоматически достанется к Мидтюлланду.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 16:26
    0
    Aleks04, 14.12.2021 16:12
    Он там был в возрасте 21. Молодой игрок, травма крестов, которая выбила его на полгода-год и датский язык. Глупо сравнивать Довбика трехлетней давности и нынешнего Довбика. Сейчас это игрок сборной и лучший бомбардир чемпа, тогда это был перспективный игрок.
    Ну эт как яремчука, зинченко да Малиновского равнять в разные годы и их клубные принадлежности
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 14.12.2021 16:24
    0
    Правильно! А то что в Дании не смог то таке...травмы, тренер, годы, опыт...все другое уже
    Ссылка
    ss2000
    ss2000, 14.12.2021 16:17
    0
    Он в Дании не смог заиграть , а то топ чемпионат.
    Ссылка
    timetocrusade
    timetocrusade, 14.12.2021 15:54
    0
    dd dent, 14.12.2021 15:52
    Ого, а потянет?
    а чо не?
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 15:52
    0
    Ого, а потянет?
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 14.12.2021 16:08
    -1
    Aleks04, 14.12.2021 16:01
    Кто кого потянет? Он здоровый бык, если ты в этом смысле. А так, нужно ему уже сейчас иностранный язык изучать. 24 года, прекрасный возраст для перехода в европейский чемпионат.
    Так он уже был в европейском чемпионате,но там без тепличных украинских условий он ничего не показал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности