Довбик нацелен на топ-чемпионат. Динамо и Шахтер не интересуют

По информации ТаТоТаке, к форварду «Днепра-1» Артему Довбику есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ.
Однако Довбик, скорее всего, завершит сезон в Украине. Если лучший бомбардир текущего сезона УПЛ сможет закончить чемпионат с 20+ голами, то это повысит его стоимость.
При этом сам Артем не хочет переходить в «Динамо» или «Шахтер», который ранее им интересовались, и хочет попробовать себя топ-чемпионате.
В нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и сделал 4 ассиста.
Источник — ТаТоТаке
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Удачи ему
Не ну адаптация нужна конечно ну и спрос на быка с $
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