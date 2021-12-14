Довбик нацелен на топ-чемпионат. Динамо и Шахтер не интересуют

По информации ТаТоТаке, к форварду «Днепра-1» Артему Довбику есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ.

Однако Довбик, скорее всего, завершит сезон в Украине. Если лучший бомбардир текущего сезона УПЛ сможет закончить чемпионат с 20+ голами, то это повысит его стоимость.

При этом сам Артем не хочет переходить в «Динамо» или «Шахтер», который ранее им интересовались, и хочет попробовать себя топ-чемпионате.

В нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и сделал 4 ассиста.