Ман Сити забил 7 мячей! Зинченко поучаствовал в разгроме Лидса

Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Лидс» (7:0).

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч.

Дубль у победителей сделал Кевин Де Брюйне. Также отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунс и Натан Аке.

«Ман Сити» набрал 41 очко и является лидером АПЛ. В другом матче игрового дня «Астон Вилла» победила «Норвич» (2:0).

АПЛ. 17-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 7:0

Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). Де Брейне, 32 (3:0). Марез, 49 (4:0). Де Брейне, 62 (5:0). Стоунс, 74 (6:0). Аке, 78 (7:0)

Манчестер Сити: Эдерсон, Ляпорт, Рубен Диаш (Аке, 65), Стоунс, Зинченко, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Эрнандес (Фернандиньо, 56), Де Брейне, Фоден, Грилиш, Марез

Лидс: Мелье, Фирпо (Драмех, 73), Льоренте, Эйлинг, Шеклтон (Клих, 38), Форшоу, Даллас, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46).

Предупреждения: Рубен Диаш 40 - Фирпо 20

Судья: Тирни

Норвич – Астон Вилла – 0:2

Голы: Рэмси, 34 (0:1). Уоткинс, 87 (0:2)

Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Озан Кабак (Бирам, 45+1), Лунги Серенсен, Уильямс, Гилмор, Кантуэлл (Ида, 61), Маклин, Плахета (Дауэлл, 75), Пукки.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Таргетт, Конса, Мингс, Янг (Ингс, 60), Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88), Рэмси, Буэндия (Чуквуемека, 83), Уоткинс.

Предупреждения: Ааронс 46, Бирам 55, Уильямс 64 – Конса 49.

Судья: Кут