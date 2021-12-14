17-й тур
Ман Сити
7 : 0
Лидс
14.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити забил 7 мячей! Зинченко поучаствовал в разгроме Лидса

В другом матче игрового дня «Астон Вилла» победила «Норвич»

  • 14.12.2021 23:59
  • 924 просмотра
  • 1 комментарий
Ман Сити забил 7 мячей! Зинченко поучаствовал в разгроме Лидса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Лидс» (7:0). 

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч.

Дубль у победителей сделал Кевин Де Брюйне. Также отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунс и Натан Аке.

«Ман Сити» набрал 41 очко и является лидером АПЛ. В другом матче игрового дня «Астон Вилла» победила «Норвич» (2:0).

АПЛ. 17-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 7:0

Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). Де Брейне, 32 (3:0). Марез, 49 (4:0). Де Брейне, 62 (5:0). Стоунс, 74 (6:0). Аке, 78 (7:0)

Манчестер Сити: Эдерсон, Ляпорт, Рубен Диаш (Аке, 65), Стоунс, Зинченко, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Эрнандес (Фернандиньо, 56), Де Брейне, Фоден, Грилиш, Марез

Лидс: Мелье, Фирпо (Драмех, 73), Льоренте, Эйлинг, Шеклтон (Клих, 38), Форшоу, Даллас, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46).

Предупреждения: Рубен Диаш 40 - Фирпо 20

Судья: Тирни

Норвич – Астон Вилла – 0:2

Голы: Рэмси, 34 (0:1). Уоткинс, 87 (0:2)

Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Озан Кабак (Бирам, 45+1), Лунги Серенсен, Уильямс, Гилмор, Кантуэлл (Ида, 61), Маклин, Плахета (Дауэлл, 75), Пукки.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Таргетт, Конса, Мингс, Янг (Ингс, 60), Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88), Рэмси, Буэндия (Чуквуемека, 83), Уоткинс.

Предупреждения: Ааронс 46, Бирам 55, Уильямс 64 – Конса 49.

Судья: Кут

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 15.12.2021 00:10
    0
    Любят Лидс в Манчестере.
    С МЮ было 2:6 и 1:5, а тут вообще торба
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности