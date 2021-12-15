Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Лидс» (7:0).

Дубль у победителей сделал Кевин Де Брюйне. Также отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунс и Натан Аке.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч. «Ман Сити» набрал 41 очко и является лидером АПЛ.

АПЛ. 17-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 7:0

Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). Де Брюйне, 32 (3:0). Марез, 49 (4:0). Де Брюйне, 62 (5:0). Стоунс, 74 (6:0). Аке, 78 (7:0)

Манчестер Сити: Эдерсон, Ляпорт, Рубен Диаш (Аке, 65), Стоунс, Зинченко, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Эрнандес (Фернандиньо, 56), Де Брюйне, Фоден, Грилиш, Марез

Лидс: Мелье, Фирпо (Драмех, 73), Льоренте, Эйлинг, Шеклтон (Клих, 38), Форшоу, Даллас, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46).

Предупреждения: Рубен Диаш 40 – Фирпо 20.

Судья: Тирни.