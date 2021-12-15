Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Лидс» (7:0).
Дубль у победителей сделал Кевин Де Брюйне. Также отличились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунс и Натан Аке.
Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч. «Ман Сити» набрал 41 очко и является лидером АПЛ.
АПЛ. 17-й тур
Манчестер Сити – Лидс – 7:0
Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). Де Брюйне, 32 (3:0). Марез, 49 (4:0). Де Брюйне, 62 (5:0). Стоунс, 74 (6:0). Аке, 78 (7:0)
Манчестер Сити: Эдерсон, Ляпорт, Рубен Диаш (Аке, 65), Стоунс, Зинченко, Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Эрнандес (Фернандиньо, 56), Де Брюйне, Фоден, Грилиш, Марез
Лидс: Мелье, Фирпо (Драмех, 73), Льоренте, Эйлинг, Шеклтон (Клих, 38), Форшоу, Даллас, Харрисон, Робертс, Рафинья, Джеймс (Гелхардт, 46).
Предупреждения: Рубен Диаш 40 – Фирпо 20.
Судья: Тирни.
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Ман Сити).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Ман Сити).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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